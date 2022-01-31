Майже щочетвертий випадок ковіду припадає на Галичину.

 

Минулої доби в Україні виявили 22 026 нових випадків коронавірусної хвороби. Майже щочетверте захворювання (а саме – 5064) припадає на три галицькі області. 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків виявили у Львівській (2934), Хмельницькій (2092), Житомирській (1576), Одеській (1412), Сумській (1331) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 2322 особи.

 

Учора зареєстрували 78 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. 

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 064 495 осіб.

 

Померло 100 203 людини.

 

31.01.2022

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