Майже щочетвертий випадок ковіду припадає на Галичину.

Минулої доби в Україні виявили 22 026 нових випадків коронавірусної хвороби. Майже щочетверте захворювання (а саме – 5064) припадає на три галицькі області.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість випадків виявили у Львівській (2934), Хмельницькій (2092), Житомирській (1576), Одеській (1412), Сумській (1331) областях.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 2322 особи.

Учора зареєстрували 78 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 064 495 осіб.

Померло 100 203 людини.