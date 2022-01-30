На Львівщині другу добу поспіль понад 3 тисячі випадків ковіду.

Минулої доби в Україні виявили 24 508 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків виявли у Львівській (3043), Житомирській (2013), Хмельницькій (1883), Харківській (1722) та Івано-Франківській (1664) областях.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3692 осіб.
За день зафіксували 94 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Частка позитивних тестів у динаміці (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 042 469 осіб.
Померло 100 125 людей.
30.01.2022