На Львівщині другу добу поспіль понад 3 тисячі випадків ковіду.

 

Минулої доби в Україні виявили 24 508 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявли у Львівській (3043), Житомирській (2013), Хмельницькій (1883), Харківській (1722) та Івано-Франківській (1664) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3692 осіб.

 

За день зафіксували 94 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Частка позитивних тестів у динаміці (середнє за сім діб) 

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 042 469 осіб.

 

Померло 100 125 людей.

 

30.01.2022

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