За час пандемії померло 100 тис. українців, виявили 4 млн захворювань.

 

Минулої доби в Україні виявили 37 351 новий випадок коронавірусної хвороби – це новий рекорд пандемії. Добова статистика захворювань третю добу поспіль долає 30-тисячний поріг.

 

Подобова динаміка захворювань на ковід

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Львівській (3791), Одеській (2598), Івано-Франківській (2572) областях, у Києві (2418) і на Хмельниччині (2186). 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 3340 осіб.

 

За день зафіксували 149 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Ковідна статистика минулої доби подолала два круглі числа – в Україні виявили вже 4 мільйона захворювань на ковід, при тім 100 тисяч людей померло.

 

Так, згідно з офіційним обліком за весь час пандемії виявли 4 017 961 випадок COVID-19.

 

Померла 100 031 людина.

 

29.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
З чого утворені простір та час?
Адам Бекер
Можливо, Парменід з Зеноном були праві – й простір та час – це ілюзія? Сучасна фізика стверджує, що простір та час можуть не бути фундаментальними компонентами природи.
28.01.22 | | Наука
Відповідь США не дала Росії підстав для оптимізму
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США і НАТО фактично відповіли відмовою на всі безпекові пропозиції Кремля, які радше слід розглядати як ультиматум. Росія, звісно, обурена. Та чи зважиться на аґресію?
28.01.22 | | У світі
Двосічний меч освіти
Олеся Ісаюк
Якби хтось поставив собі за мету встановити чемпіона з маскування сенсів в українській історичній белетристиці, то цим чемпіоном став би Теодор Микитин. 
27.01.22 | | Україна
«ГРА – 2022» розпочалася
Національна спілка театральних діячів України оголошує приймання заявок на участь у V Всеукраїнському театральному Фестивалі-Премії «ГРА» («GRA – Great Real Art»).Ретельно досліджувати етапи розвитку українського театру довірено Експертній Раді, у складі якої відбулася ротація.
27.01.22 | | Штука
Загроза Путіна Україні не обмежується вторгненням
Джилліан Кей Мелхіор
Розпалюючи заворушення і хаос, Росія могла би підготувати ґрунт для маріонеткового режиму, не заплативши ціни війни.
27.01.22 | | Дискурси
Малярство як тіло простору
Богдан Мисюга
Павло Ковач має унікальну індивідуальну систему мистецьких вартостей, а власне – вартостей малярства, що побудовані на тривалій еволюції його мистецької практики та вивчення теорії класичного авангарду.
26.01.22 | | Штука
Домовитися з минулим, а не долати його.
Володимир В'ятрович
«Зберігайте спокій та вчіть історію»: Володимир В’ятрович продовжує дискусії з Ярославом Грицаком про тези його останньої книжки
26.01.22 | | Минуле
Підземелля в долині Збруча
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Лиш одиниці знають про грандіозні рукотворні підземелля долини Збруча. Іванківецькі штольні серед них найбільші, але вони є і об’єктом підвищеної небезпеки. 
26.01.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.