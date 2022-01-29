За час пандемії померло 100 тис. українців, виявили 4 млн захворювань.

Минулої доби в Україні виявили 37 351 новий випадок коронавірусної хвороби – це новий рекорд пандемії. Добова статистика захворювань третю добу поспіль долає 30-тисячний поріг.

Подобова динаміка захворювань на ковід

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Львівській (3791), Одеській (2598), Івано-Франківській (2572) областях, у Києві (2418) і на Хмельниччині (2186).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 3340 осіб.

За день зафіксували 149 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Ковідна статистика минулої доби подолала два круглі числа – в Україні виявили вже 4 мільйона захворювань на ковід, при тім 100 тисяч людей померло.

Так, згідно з офіційним обліком за весь час пандемії виявли 4 017 961 випадок COVID-19.

Померла 100 031 людина.