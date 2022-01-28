"Домисли та спекуляції": ОП спростовує повідомлення про суперечку між Байденом і Зеленським.

 

Прес-секретар Президента України Сергій Никифоров спростував інформацію про те, начебто президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден говорив у розмові з Володимиром Зеленським про високу ймовірність російського нападу та ризик захоплення Києва.

 

 

 

Про це Никифоров написав на своїй сторінці у facebook.

 

"У соціальних мережах з’явилася інформація щодо змісту переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена із посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності. Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. Усе решта – домисли та спекуляції. В цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані", – заявив речник Зеленського.

 

Згідно з твітом кореспондента CNN Александера Марквардта, Джозеф Байден сказав Володимиру Зеленському про загрозу захоплення Києва росіянами. Ці подробиці репортерові нібито розповіло джерело в українській владі.

 

"Російське вторгнення виглядатиме ймовірним, коли промерзне земля", – нібито сказав президент США.

 

"Київ можуть "взяти", російські сили можуть спробувати окупувати його, "готуйтеся до удару", – переповідає Марквардт.

 

Речниця Ради національної безпеки Емілі Горн спростувала інформацію CNN. Утім вона підтвердила, що Байден попереджав Зеленського про вірогідність нападу в лютому.

 

"Президент Байден сказав, що існує певна ймовірність, що росіяни можуть вторгнутися в Україну у лютому. Він говорив про це раніше публічно, до того ж ми попереджали про це місяцями. Інформація про щось більше чи щось інакше, аніж це, є цілковито неправдивою", – відповіла Горн.

 

На сайті CNN з'явилася публікація, в котрій викладено подробиці розмови.

 

Покликаючись на впливове джерело в українській владі, автори стверджують, що переговори "не йшли легко" і суперечка стосувалася "рівня ризиків" довкола російської атаки.

 

"Байден попередив українського колегу, що російська атака виглядає як неминучість, сказавши, що станом на зараз вторгнення видаєть практично певним, щойно земля промерзне в лютому", – йдеться у статті.

 

Зеленський же начебто відповів, що рухи Росії є "небезпечними, але невизначеними", і що не має впевненості у здійсненні атаки. 

 

Президент України буцімто просив американського колегу додати спокою у заявах через вплив панічних настроїв на економічну стабільність.

 

Джерело CNN у Раді національної безпеки сказало, що переговори були "довгими і серйозними", але "продуктивними". Байден попереджав про загрозу вторгнення в лютому, але не казав, що це трапиться напевне.

 

Нагадаємо, із листопада 2021 року розвідки іноземних держав попереджають про зростання ризику російського вторгнення в Україну. Натомість українська влада називає рівень загроз перебільшеним.

 

У грудні секретар РНБО Олексій Данілов заявив: "Ми на сьогодні не бачимо великої небезпеки у тому, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, військова агресія з боку РФ, то з лютого 2014 для нас це вже речі які є щоденними".

 

Після того, як Росія збільшила свій контингент неподалік українських кордонів, а риторика Москви загострилася, розбіжності в оцінках ризику далі зберігаються.

 

19 січня Президент України Володимир Зеленський записав звернення, у котрому закликав українців не панікувати.

 

"Нині інформаційний простір повний схожими повідомленнями – про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися просто завтра, у будь-який момент, "це вже точно", і воно відрізняється від того "точно", яке було місяць тому, і "точно" минулого року... Ці ризики є вже не один день, і вони не стали більшими. Більший став ажіотаж довкола них", – сказав Зеленський.

 

Тоді під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві Володимир Зеленський сказав, що офіційний Київ має розбіжності у трактуванні російських загроз: "Хочеться проговорити деякі деталі, тому що розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трошки глибше про свою державу", – сказав Зеленський на початку зустрічі, як випливає із кадрів, знятих "24 каналом".

 

26 січня МЗС України опублікувало коментар на своїй офіційній сторінці, у котрому закликало іноземних партнерів "утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство". 

 

CNN у своїй свіжій публікації цитує посадовця зі США, котрий коментує суперечливу поведінку Володимира Зеленського та української влади: "З одного боку, він хоче підтримки, але він також хоче впевнити свій народ, що ситуація перебуває під контролем. Це дуже непросте балансування".

 

28.01.2022

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