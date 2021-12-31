Данілов: Розрахунки свідчать, що Росія фізично не готова до нападу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської федерації".

Про це Данілов повідомив на брифінгу. З його слів, Україна має актуальну інформацію про ситуацію на кордоні з Росією в радіусі 200 і 400 кілометрів. І на сьогодні загроз для вторгнення Росії немає, передає "Суспільне".

"Інформація про те що відбувається на нашому кордоні у нас є в щоденному режимі. Таку ж інформацію отримує президент і всі наші органи. Ми на сьогодні не бачимо великої небезпеки у тому що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, військова агресія з боку РФ, то з лютого 2014 для нас це вже речі які є щоденними", – заявив Данілов.

З його слів, попри публікації закордонних ЗМІ "про великі збільшення" військ РФ на кордоні, "ще раз кажу, ми такого не бачимо".

"Є певне збільшення військових, я неодноразово казав що ми чітко відстежуємо те що стосується нашого кордону, периметру 200 км від нашого кордону, наступний це 400 км, ми чітко усвідомлюємо де там що відбувається. На сьогодні загроз для відкритої агресії від РФ ми не бачимо, що буде завтра, будемо завтра говорити про це. Внутрішня стабілізація це питання номер один для РФ, у разі загрози, якщо буде внутрішня стабілізація, РФ може цим скористатися, наше завдання цього не допустити", – заявив секретар Радбезу.

Він сказав, що збільшення кількості повідомлень ЗМІ про "нарощування" військ РФ на кордоні з Україною – це частина інформкампанії з "залякування" українців: "Те, що стосується введення надзвичайного стану в Україні, у разі появи обставин для введення такого стану, ми одразу будемо інформувати про це суспільство. Більш того, наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може робити навіть фізично на сьогодні на територію України. Тому що є певні розрахунки, є період підготовки, є проміжок часу який вони мають на це витратити. На сьогодні є невеличке збільшення, але воно не є для нас надто критичним, вся ситуація – під контролем. Відпочивайте спокійно. Святкуйте. Ми не бачимо сьогодні прямої загрози для нашої держави. Якщо у Кремлі ухвалять інше рішення – ми відреагуємо".