У Львові відреставрували скульптури монахинь на Домініканському соборі.

Українські та польські фахівці завершили реставрацію двох скульптур монахинь на Домініканському соборі. Фігури святої Катерини Сієнської і святої Розалії датуються 1777 роком, вони на 20 років давніші від інших на фронтоні, повідомила керівниця управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко.

У Львові завершили реставрацію фігур двох монахинь на карнизі Домініканського собору. Вони були створені майже 250 років тому. Про це на Facebook-сторінці повідомила начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Група реставраторів під керівництвом Paweł Jędrzejczyk укріпили та стабілізували постаменти, очистили та зміцнили камінь і доповнили втрачені кам'яні елементи. Також видалили пізніші доповнення та металеві елементи.

Також для скульптур виготовили нові позолочені атрибути — гілку лілії для святої Катерини та хрест з розп'яттям для святої Розалії. Загалом реставрація тривали близько трьох місяців.

Зазначимо, реставрація Домініканського собору стартувала у 2018 році. У пам'ятці архітектури національного значення замінили дах, перекриття, відреставрували усі вікна та вітражі, відновили скульптури на фасаді. На це з міського бюджету виділили 11 мільйонів гривень. Ще 4,5 мільйона отримали від фонду Polonia. У квітні 2020 року фасад Домініканського собору підсвітили.

Фото facebook.com/Лілія_Онищенко