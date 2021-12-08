На Львівщині відновили храм, де служив дід Євгена Коновальця.

 

У селі Черепин Львівської області завершили реставрацію пам’ятки національного значення  церкви Стрітення Господнього, де настоятелем був дід полковника армії УНР Євгена Коновальця. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

 

 

«Цього року ми відзначаємо 130-річчя Євгена Коновальця. Тож завершити відновлення храму в Черепині – дуже важливий підсумок року», – зазначив він.

 

Церкву в Черепині реставрували з 2018 року. Цьогоріч на завершення реставрації з обласного бюджету надійшло 800 тисяч гривень.

 

 

За майже чотири роки фахівці здійснили приблизно 150 різних видів робіт у самій церкві та дзвіниці. У храмі замінили дубові підвалини стін та бабинця, провели антисептування, відреставрували дерев’яні двері, зробили тепло- та звукоізоляцію, встановили протипожежну сигналізацію.

 

 

Відновлювали храм коштами Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації, Давидівської ОТГ та Пустомитівської районної ради.

 

 

Як відомо, на Львівщині 2021-й проголосили роком Євгена Коновальця з нагоди 130-річчя від дня його народження.

 

Для довідки.

 

Церква Стрітення Господнього в Черепині є пам’яткою архітектури національного значення, датується 1757 роком. Відома передусім тим, що її настоятелем був дідусь засновника та першого голови ОУН Євгена Коновальця – о. Михайло Коновалець, скерований у Черепин після свого висвячення 1852 року.

 

Євген Коновалець – видатний полковник Армії УНР, був також командиром січових стрільців і першим головою ОУН. Народився у селі Зашкові, що на Львівщині, навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Коли йому було 24 роки, то потрапив у російський полон, після чого був у таборі для військовополонених у Чорному Яру.

 

У 1917 році приїхав до Києва, де спільно з Романом Дашкевичем та іншими членами сформував Галицько-буковинський курінь січових стрільців, який став однією з найбоєздатніших частин Армії УНР.

 

Фото loda.gov.ua

08.12.2021

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