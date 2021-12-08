На Львівщині відновили храм, де служив дід Євгена Коновальця.

У селі Черепин Львівської області завершили реставрацію пам’ятки національного значення – церкви Стрітення Господнього, де настоятелем був дід полковника армії УНР Євгена Коновальця. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

«Цього року ми відзначаємо 130-річчя Євгена Коновальця. Тож завершити відновлення храму в Черепині – дуже важливий підсумок року», – зазначив він.

Церкву в Черепині реставрували з 2018 року. Цьогоріч на завершення реставрації з обласного бюджету надійшло 800 тисяч гривень.

За майже чотири роки фахівці здійснили приблизно 150 різних видів робіт у самій церкві та дзвіниці. У храмі замінили дубові підвалини стін та бабинця, провели антисептування, відреставрували дерев’яні двері, зробили тепло- та звукоізоляцію, встановили протипожежну сигналізацію.

Відновлювали храм коштами Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації, Давидівської ОТГ та Пустомитівської районної ради.

Як відомо, на Львівщині 2021-й проголосили роком Євгена Коновальця з нагоди 130-річчя від дня його народження.

Для довідки. Церква Стрітення Господнього в Черепині є пам’яткою архітектури національного значення, датується 1757 роком. Відома передусім тим, що її настоятелем був дідусь засновника та першого голови ОУН Євгена Коновальця – о. Михайло Коновалець, скерований у Черепин після свого висвячення 1852 року. Євген Коновалець – видатний полковник Армії УНР, був також командиром січових стрільців і першим головою ОУН. Народився у селі Зашкові, що на Львівщині, навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Коли йому було 24 роки, то потрапив у російський полон, після чого був у таборі для військовополонених у Чорному Яру. У 1917 році приїхав до Києва, де спільно з Романом Дашкевичем та іншими членами сформував Галицько-буковинський курінь січових стрільців, який став однією з найбоєздатніших частин Армії УНР.

Фото loda.gov.ua