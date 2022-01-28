Стефанчук закрив сесію ВР. Депутатів збиратимуть рідше через ковід.

 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив шосту сесію парламенту IX скликання.

 

 

"Сьогодні ми завершили останнє пленарне засідання шостої сесії", – сказав Стефанчук на пленарному засіданні в п'ятницю, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Він нагадав, що сьома сесія відкривається наступного тижня.

 

"Чергова сьома сесія Верховної Ради IX скликання розпочне свою роботу у вівторок, 1 лютого 2022 року, о 10:00", – сказав спікер.

 

Верховна Рада скасувала частину засідань на пленарному тижні з 1 до 4 лютого з огляду на зростання захворюваності народних депутатів та працівників апарату парламенту COVID-19.

 

Згідно з ухваленою постановою, сьома сесія відкриється 1 лютого, і цього самого дня відбудеться пленарне засідання. 2-4 лютого та 7-11 лютого народні депутати працюють у комітетах.

 

У середу Руслан Стефанчук повідомив: на ковід захворіло 24 депутати та 63 працівники апарату ВР.

 

"Зараз, коли в Україні наростає нова covid-хвиля, цілком логічно зробити перерву в пленарних засіданнях Верховної Ради... Якщо пленарних засідань немає, це не означає, що парламент зупиняє свою роботу", – заявив він.

 

28.01.2022

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