В Україні другу добу поспіль понад 30 тис. випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 34 408 нових випадків коронавірусної хвороби. Статистика захворювань другу добу поспіль перевищує 30 тисяч.

 

Подобова динаміка захворювань на ковід

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили в Івано-Франківській (2807), Львівській (2793), Одеській (2406) областях і в Києві (2384).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 3342 особи.

 

За день зафіксували 144 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. 

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)


За весь час пандемії в Україні захворіло 3 980 610 осіб.

 

Померло 99 882 людини.

 

28.01.2022

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