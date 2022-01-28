В Україні другу добу поспіль понад 30 тис. випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 34 408 нових випадків коронавірусної хвороби. Статистика захворювань другу добу поспіль перевищує 30 тисяч.
Подобова динаміка захворювань на ковід
Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість захворювань виявили в Івано-Франківській (2807), Львівській (2793), Одеській (2406) областях і в Києві (2384).
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 3342 особи.
За день зафіксували 144 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 980 610 осіб.
Померло 99 882 людини.
28.01.2022