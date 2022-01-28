У третій розмові із Зеленським Байден попередив, що Київ можуть захопити.

Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом, під час котрої йшлося про ескалацію з боку Росії вздовж українського кордону. Це вже третя розмова двох президентів цієї зими.

"Мав довгу телефонну розмову із президентом США. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував президентові Джозефу Байдену за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України", – прокоментував Зеленський у twitter.

Зеленський подякував Сполученим Штатам та особисто Джозефу Байдену за "міцну й непохитну" підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, а також за лідерство США в мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії, повідомила пресова служба ОП.

Президент України подякував Байдену за допомогу, котру надають США, зокрема у вигляді оборонної летальної зброї. Зеленський висловив сподівання на здійснення США подальших кроків щодо посилення оборонної взаємодії та зміцнення оборонної спроможності нашої держави. Крім того, керівник держави сказав Байдену про важливість підтримки економічної та фінансової стабільності нашої держави у теперішньому становищі.

Згідно з твітом кореспондента CNN Александера Марквардта, Джо Байден сказав Володимиру Зеленському про загрозу захоплення Києва росіянами. Репортерові ці подробиці нібито розповіло джерело в українській владі.

"Російське вторгнення виглядатиме ймовірним, коли промерзне земля", – нібиито сказав президент США.

"Київ можуть "визволити", російські сили можуть спробувати окупувати його, "готуйтеся до удару", – переповідає Марквардт.

Речниця Ради національної безпеки Емілі Горн спростувала інформацію CNN. Утім вона підтвердила, що Байден попереджав Зеленського про вірогідність нападу в лютому.

"Президент Байден сказав, що існує визначена ймовірність, що росіяни можуть вторгнутися в Україну у лютому. Він говорив про це раніше публічно, до того ж, ми попереджали про це місяцями. Інформація про щось більше чи щось інакше, аніж це, є цілковито неправдивою", – відповіла Горн.

Офіційне повідомлення Вашінґтона є значно лаконічнішим. Згідно з інформацією Білого дому, "президент Байден підтвердив готовність США та їхніх союзників рішуче відповісти у випадок подальшого вторгнення Росії до України".

Президент Байден зауважив, що минулого року США надали Україні допомоги на загальну суму в пів мільярда доларів, "і вивчають можливість додаткової макроекономічної підтримки задля того, щоб допомогти Україні встояти перед [економічним] тиском, спричиненим російськими військовими нарощуваннями".

Під час розмови президенти зачепили питання евакуації американських дипломатів із України (нагадаємо, офіційний Київ заявляв про надмірність такого кроку). Джозеф Байден також запевнив Зеленського у відданості принципу "нічого про Украї\ну без України".