Нацгвардієць застрелив п'ятьох людей на посту у Дніпрі. Його затримали.

 

Правоохоронці затримали військовослужбовця Національної гвардії, який застрелив п'ятьох людей на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі та втік із місця зі зброєю.

 

 

Про це повідомила пресова служба Національної поліції України.

 

Вбивцю затримали у місті Підгороднє на вулиці Крайній, приблизно за три кілометри від меж Дніпра.  

 

Як повідомила раніше поліція, трагедія трапилася о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу. "Військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї. У результаті четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ять осіб отримали поранення. Стрілець із автоматичною зброєю втік з місця злочину", – повідомили вранці у НПУ. На пошук убивці кинули всі сили поліції.

 

Стоп-кадр із відео камери спостереження

 

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запевнив, що вбивця отримає найсуворіше покарання.

 

Монастирський має намір створити комісію з вивчення обставин, які могли призвести до таких дій військовослужбовця. Фахівці вивчать обставини проходження служби нацгвардійцем, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

 

"Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки. В тому числі кадрові. Нам треба провести ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати", – прокоментував Монастирський.

 

 

Поліція назвала ім'я цього солдата – Артем Рябчук, 2001 року народження, із Ізмаїлу Одеської області.

 

За життя поранених людей борються медики.

 

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження про вмисне вбивство, а також іще одне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, що призвело до трагедії.

 

"ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов, через які він став можливим. Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому", – заявив директор ДБР Олексій Сухачов.

 

27.01.2022

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