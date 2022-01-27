Число добових випадків ковіду перевищило 30 тисяч уперше за час пандемії.

Статистика добових випадків ковіду вперше за час пандемії подолала 30-тисячний поріг. Минулої доби в Україні виявили 32 393 захворювання на ковід. Дотеперішній максимум фіксували 3 листопада – тоді було 27 377 недужих.

Динаміка захворювань на ковід

Про це йдеться в даних, оприлюденних у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Добова статистика захворювань перевищила дві тисячі у чотирьох регіонах – в Івано-Франківській (2862), Львівській (2696), Житомирській (2467) областях і в Києві (2012).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 3016 осіб.

За день зафіксували 154 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Частка тестів із позитивним результатом

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 946 202 особи.

Померло 99 738 людей.