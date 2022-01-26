Шерман: Є всі ознаки, що Путін збирається застосувати військову силу.

 

У Сполучених Штатах бачать усі ознаки, що президент РФ Володимир Путін збирається застосувати військову силу проти України. Дата вірогідного наступу – середина лютого.

 

 

Про це заявила перший заступник держсекретаря США Венді Шерман під час виступу на "Ялтинській європейської стратегії", передає "Укрінформ".

 

"Я не знаю, чи він прийняв остаточне рішення, але ми точно бачимо всі ознаки, що він збирається застосувати військову силу, можливо, зараз або у середині лютого", – сказала вона.

 

Шерман відзначила, що 4 лютого відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні, і це могло вплинути на плани Москви.

 

"Очікується, що Президент Путін буде там. Сі Цзіньпін, можливо, просив, щоб у цей час не було нападу на Україну. Це могло вплинути на їхній час та на хід думок", – сказала наголосила американська високопосадовиця.

 

Водночас, вона підозрює, що навіть люди довкола самого президента РФ Володимира Путіна не знають, що він зрештою робитиме.

 

"Я думаю, що вони знають про плани підготовки військових і плани з використання військ, але підозрюю, що президент має свої плани також", – сказала Шерман.

 

26.01.2022

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