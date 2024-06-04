США готові найближчим часом запровадити санкції проти Грузії.

Таким чином Вашінґтон має намір покарати Тбілісі за закон про іноаґентів.

США мають намір без зволікання запровадити візові санкції проти Грузії через ухвалення парламентом країни закону про іноаґентів. Про це заявив офіційний речник Державного департаменту США Меттью Міллер (Matthew Miller).

При цьому він зазначив, що Вашінґтон поки що офіційно не оголошував майбутніх обмежень. «Ми чітко дали зрозуміти, що без вагань будемо їх запроваджувати», – сказав Міллер під час брифінгу. Його виступ транслювався на YouTube-каналі Держдепу США.

Меттью Міллер зазначив, що США стурбовані ухваленням закону «Про прозорість іноземного впливу», оскільки він, на думку американської сторони, призведе до відхилення Грузії від демократичного шляху. Міллер також додав, що зараз США проводять аналіз своїх взаємин з Грузією та розглядають варіанти дій у відповідь на ухвалення цього закону.

Парламент Грузії проголосував у остаточному читанні законопроєкт «Про прозорість зовнішнього впливу» 14 травня. Рішення було ухвалено, незважаючи на багатотисячні протести, які проходили в країні. 18 травня президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон, але 28 травня парламенту вдалося його подолати. Третього червня закон набув чинності.

Ще 23 травня держсекретар Ентоні Блінкен заявляв, що США обмежать видачу віз грузинським політикам, які причетні до введення закону про іноаґентів, а також членам їхніх сімей. У його заяві також зазначалося, що санкції стосуватимуться і тих, хто причетний до розгону учасників акцій проти цього закону.