Держдеп США звинуватив Росію в застосуванні хімзброї в Україні.

Йдеться про речовину хлорпікрин, яка має задушливу дію. 

 

 

Державний департамент Сполучених Штатів звинуватив Росію у використанні хімічної зброї в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на офіційну заяву Держдепартаменту США про запровадження нових санкцій проти Росії. Йдеться про те, що Росія використала проти українських військ хлорпікрін, порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї. Де і коли російські війська застосували зброю, у відомстві не уточнили.

 

«Використання таких хімікатів не є поодиноким випадком і, ймовірно, обумовлене прагненням російських військ вибити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних успіхів на полі бою», – заявили в американському зовнішньополітичному відомстві.

 

Хлорпікрин, також відомий як нітрохлороформ, не відноситься до нервово-паралітичних – найбільш небезпечних – отруйних речовин, а має дратівливу, а у великих концентраціях – задушливу дію. Препарат використовувався як отруйний газ у Першій світовій війні. Зараз він широко використовується для боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, перевірки справності протигазів та у навчальних цілях. Хлоропікрин внесений до списку заборонених задушливих речовин Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка базується в Гаазі.

 

У Держдепі наголосили, що раніше російські війська застосовували в Україні «засоби для придушення заворушень», що також порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї.

 

Посол Росії у США Анатолій Антонов у своїй відповіді на закид звинуватив, своєю чергою, Вашінґтон, який нібито вдався до «абсолютно одіозних та нічим не підкріплених звинувачень на адресу Російської Федерації у використанні хімічної зброї». Так само на брифінгу для преси висловився речник президента РФ Дмитро Пєсков. «Ми бачили новини з цього приводу. Як завжди, такі звинувачення звучать абсолютно голослівно, нічим не підкріплені. Росія була і залишається прихильною до своїх зобов'язань з міжнародного права у згаданій галузі», — запевнив він.

02.05.2024

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