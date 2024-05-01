Пентаґон у червні презентує Конґресу стратегію перемоги України.

Відповідну обіцянку дав міністр оборони США Ллойд Остін.

Державний департамент Сполучених Штатів спільно з Пентаґоном розроблять стратегію щодо України і нададуть документ американському Конґресу на початку червня. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін – повідомляє телеканал CBS News.

Розробка стратегії щодо України — частина ухваленого закону щодо допомоги Києву, згідно з яким відомства зобов'язані надати стратегію підтримки протягом 45 днів з підписання документа президентом Джо Байденом. Пан Остін додав, що він розуміє всю важливість цього кроку, та пообіцяв надати стратегію конґресменам у зазначені терміни.

«Наша мета щодо України полягає в тому, щоб вона була демократичною, незалежною, суверенною державою, яка має можливість захищати себе та запобігати аґресії в майбутньому», — сказав він на слуханнях у комітеті в справах збройних сил Палати представників Конґресу США. Голова Пентаґону не уточнив, що саме міститиме доповідь, але додав — дискусії з цього приводу у відомстві вже розпочалися.

Згідно зі законом про допомогу Україні, Пентаґон та Держдепартамент мають розробити стратегію, яка буде розрахована одразу на кілька років. У ній необхідно буде позначити конкретні цілі щодо України й оцінити, скільки фінансових ресурсів знадобиться країні для їхнього досягнення.

Нагадаємо, що 22 квітня Палата представників, а 24 квітня Сенат США затвердили виділення $61 млрд для допомоги Україні. Без зволікань законопроєкт підписав президент США Джо Байден. Питання допомоги Україні обговорювалося в американському Конґресі з осені 2023 року.