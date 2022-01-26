УГКЦ цілу середу молиться за мир на заклик Папи. Приєднатися можна до 21:00.

 

У середу, відгукуючись на заклик Папи Франциска, глобальна спільнота Української греко-католицької Церкви проводить цілоденне молитовне стояння. Духовна акція здійснюєтсья у форматі телемаратону на "Живому телебаченні". Триває маратон від 9:00 до 21:00 (за київським часом).

 

 

Ланцюжок живої молитви поєднав Київ, Мельбурн, Львів, Париж, Філадельфію, Івано-Франківськ, Рим, Зарваницю, Перемишль, Краматорськ, Вінніпег, Лондон. Упродовж дня із цих міст транслюються Божественна Літургія, молебні, акафісти, Ісусова молитва, молитва на вервиці та інші молитви, повідомляє департамент інформації УГКЦ. 

 

Завершиться цілоденне чування УГКЦ молитвою на вервиці о 20:00 під проводом Блаженнішого Святослава та духовним гімном України "Боже великий, єдиний".

 

Між онлайн-трансляціями богослужінь до вірян звертаються владики Синоду єпископів УГКЦ.

 

Єпископ-помічник Київської архиєпархії Йосиф Мілян під час проповіді до вірних у Патріаршому cоборі заявив, що мир має починатися у власному серці й домівці, у кожній людині та найменшій спільноті суспільства.

 

 

"Для українців і всієї держави України сьогодні особливий день. Ми громадимося навколо апостола нових часів, Папи Франциска, і його ідеї молитви за мир в Україні. Мабуть, давно українці не були так консолідовані в молитві, за дуже важливе добро для Держави і всіх українців", – зазначив владика Йосиф.

 

Отець звернув увагу на важливості внутрішнього переконання людини, яке необхідне для успішного звершення будь-якої справи. Якщо перекласти наш спосіб думання, – сказав проповідник, – на площину християнської віри, то дуже часто ми є неуспішними, бо маємо слабку віру. "Ми не віримо, що всесильному Богові під силу наші найграндіозніші проблеми і прохання. Проте для Нього це мізер", – наголосив єпископ.

 

26.01.2022

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