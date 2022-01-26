Українська академія лідерства з Миколаєва переїде до Франківська.

 

Відділення «Української академії лідерства» із Миколаєва переїде до Івано-Франківська, поки існує загроза російського вторгнення. Про це сьогодні, 26 січня, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

 

 

«Зараз мав зустріч з Українською школою лідерів, які ухвалили рішення тимчасово, поки є загроза вторгнення, перенести свої потужності в Івано-Франківськ. Вітаємо, це хороша ініціатива. Це рік навчання, з’їжджаються діти з усієї України», – повідомив він.

 

За його словами, на навчання до Івано-Франківська переїде близько сорока студентів. Підрозділ «Академії лідерства» з Миколаєва розташується в готелі «Бандерштат». Згодом, після завершення ремонту частини приміщень Палацу Потоцьких, там створять сучасні умови для освітнього хабу.

 

«Майбутні лідери місяць досліджуватимуть Франківщину. Цей вишкіл – частина мандрівки-дослідження різних частин України. Нещодавно студенти Миколаївського осередку перебували з таким завданням у столиці. А тепер зможуть продовжити навчання на території нашого міста», – повідомив Марцінків.

 

 

Зазначимо, «Українська академія лідерства» – це освітня платформа для молоді з формування лідерських якостей. В академія вмотивовані підлітки, віком 16-20 років, отримують річну програму всебічного розвитку з досвідом участі у масштабних соціальних проєктах, актуальних для суспільства. В Україні діє п’ять регіональних підрозділів академії.

 

Нагадаємо, проєкт реставрації так званого «хірургічного корпусу» палацу Потоцьких в Івано-Франківську передбачає пристосування його під конгрес-центр. Відреставровані великі зали першого та другого поверхів будівлі будуть використовуватися як виставкові, конференційні і навчальні.

 

Фото ual.ua, facebook.com/ruslan.martsinkiv

26.01.2022

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