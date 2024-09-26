В усіх освітніх закладах Львова встановлять тривожні кнопки.

У Львові планують встановити тривожні кнопки в усіх школах та дошкільних закладах міста. Таке повідомили на Інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради.

Комісія фінансів та планування бюджету доручила управлінню освіти Львівської міської ради надати інформацію щодо наявності у всіх школах, дитячих садочках та закладах позашкільної освіти тривожних кнопок.

"Минулого тижня була запущена неправдива інформація про небезпеку для дітей у наших школах. Тому ми від комісії даємо доручення з’ясувати, чи усі заклади, де навчаються наші діти, мають тривожні кнопки. Також просимо надати розрахунки, скільки буде коштувати місту укладання договорів між закладами освіти і поліцією охорони щодо встановлення цих кнопок. Маємо розуміти, скільки коштів нам потрібно закласти на наступні періоди", – йдеться у повідомленні.

Кажуть, що таким чином на будь-яку ситуацію в школі буде швидке реагування поліції.