У Франківську реанімують палац Потоцьких.

 

В Івано-Франківську у колишньому палаці Потоцьких, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, планують провести комплекс протиаварійних робіт, а далі реставрувати та ревіталізувати його корпуси. Про це повідомив директор КП «Простір інноваційних креацій "Палац"» (створеного у 2018 році) Володимир Гайдар.

 

 

Фото https://kufer.media

 

«Є вже виконаний проєкт протиаварійних робіт для корпусу Б, або "терапевтичного" корпусу, зараз отримуємо висновок державної експертизи та зможемо далі говорити про дозвіл і початок протиаварійних робіт загалом у комплексі. Для цього ми плануємо залучати зовнішні кошти, вже оголошений грант посольства США на збереження культурної спадщини», – повідомив Володимир Гайдар, і додав, що через гостроаварійний стан довелося невідкладно здійснити укріплення кута будівлі.

 

Фото www.facebook.com/PotockiPalace.if.ua

 

За висновком львівських фахівців, які проводили комплексне обстеження пам’ятки, загальна збереженість будівлі становить орієнтовно 37%. Вона потребує здійснення протиаварійних робіт та подальшого наукового дослідження.

 

Тим часом будівля колишнього офіцерського клубу, або корпусу Ж, перебуває у незадовільному стані, який однак дозволяє проводити реставраційні роботи. Тут, за словами Володимира Гайдара, починають реалізовувати першу чергу створення музейного простору, який матиме багато тематичних напрямів. Почнуть зі створення музеї зброї, для чого виграли грант.

 

«Паралельно працюємо над проєктом реставрації і ревіталізації цього корпусу», – додав директор комунального підприємства.

 

У подальшому тут розвиватимуть віртуальну та інтерактивну експозицію, цікаву для відвідувачів. Планують, наприклад, створити розлоге цифрове генеалогічне дерево роду Потоцьких.

 

Фото www.facebook.com/PotockiPalace.if.ua

 

Проєкт реставрації корпусу А, або «хірургічного корпусу», під конгрес-центр уже виготовили. Зараз він перебуває на державній експертизі.

 

Фото https://kufer.media

 

«Думаю, цього року ми отримаємо всі дозвільні документи. Хочемо реалізувати реставрацію корпусу на умовах співфінансування. Частину, до 30%, отримати з міського бюджету, решту – за ґранти. Зараз діє програма секторальної підтримки від Міністерства регіонального розвитку, йдеться про європейські гроші, які йдуть через держбюджет, на збереження спадщини», – пояснив Володимир Гайдар.

 

Фото www.facebook.com/PotockiPalace.if.ua

 

Першочергово планують реставрувати перший та другий поверх будівлі, де є великі універсальні зали, що можуть виористовуватися як виставкові, конференційні і навчальні. Є попередня домовленість з «Українською академією лідерства», яка готова розмістити свою франківську філію у частині залів цієї будівлі після завершення реставрації.

 

Фото www.facebook.com/PotockiPalace.if.ua

 

Також комунальне підприємство готується до оголошення міжнародного конкурсу на проєкт ревіталізації цілого комплексу будівель.

 

«Йдеться про потребу об’єднання усіх цих споруд в єдиний комплекс, перетворення його на сучасну структуру з відкритими, закритими, напіввідкритими просторами, які функціонально і візуально інтегровані, щоб дати новий виток трансформації комплексу», – зазначив Володимир Гайдар.

 

До слова, за попередніми оцінками на реставрацію усього палацу Потоцьких потрібно щонайменше 115 мільйонів гривень. На ремонт «хірургічного» корпусу – 25 мільйонів гривень.

 

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