СБУ вилучила на Донбасі російську зброю, заборонену міжнародними конвенціями.

 

Служба безпеки України встановила нові факти постачання бойовикам ОРДЛО зброї та боєприпасів із території Росії.

 

 

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

 

Серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва – реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року.

 

Згідно з даними слідства, у лютому минулого року, через застосування бойовиками забороненої зброї, загинув мешканець селища Хутір Вільний Сєвєродонецького району Луганської області. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на території власного подвір’я.

 

Крім того, задокументовано факти використання бойовиками проти українських військ на сході України, сучасного російського озброєння. Серед ідентифікованих зразків – ручний багаторазовий мультикаліберний багатофункціональний гранатомет РПГ-32 "Баркас".

 

На Луганщині співробітники СБУ виявили елементи реактивної гранати "Занос" виробництва РФ. Ці засоби ураження бойовики застосовували в ході обстрілів українських позицій в районі міста Попасна.

 

Вилучені зразки російського озброєння долучили до матеріалів кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

Українські правоохоронці не виключать передачі зібраних доказів до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів проти України.

 

 

26.01.2022

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