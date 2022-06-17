Меркель зізналася, що втратила вплив на Путіна під кінець своєї каденції.

У черговому інтерв’ю ексканцлерка Німеччини припустила, що російський президент не починав війну, допоки не дочекався її звільнення з посади.

 

 

Колишня бундесканцлера Німеччини Анґела Меркель визнала, що незадовго до закінчення терміну повноважень як керівниці німецького уряду її вплив на російського президента Володимира Путіна суттєво ослаб. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland. Воно вийде у світ щойно в суботу, 18 червня, про те вже зараз деякі німецькі видання, опублікували витяги з нього, зокрема газета Der Tagesspiegel.

 

«Було вже зрозумілим, що я недовго залишуся на цій посаді, і мені треба було просто зауважити, що різні спроби (впливу на Путіна – ред.) минулого року вже не давали результату», – заявила Меркель в інтерв'ю

 

За її словами, шеф Кремля був не готовий до зустрічей на найвищому рівні в рамках «нормандського формату», створеного для врегулювання кризи на сході України. «З іншого боку, мені не вдалося створити додатковий європейсько-російський формат дискусії про європейський безпековий порядок поряд з Нормандським форматом», — нарікала ексканцлерка.

 

На запитання, чи готова вона виступити посередником у врегулюванні російсько-українського конфлікту, Анґела Меркель сказала, що наразі ця тема «не стоїть на порядку денному». Вона не виключила, що Путін не починав війну, доки не дочекався її звільнення з посади канцлерки. «Можливо, мій відхід став таким самим внеском (у заохочення Путіна до війни – ред.), як вибори у Франції, виведення військ з Афганістану та гальмування виконання Мінських угод», – сказала вона.

17.06.2022

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