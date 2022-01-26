В Україні виявили 24 тисячі випадків ковіду минулої доби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 24 321 випадок коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії статистика добових захворювань лише вісім разів перевищувала 24-тисячний поріг. Нагадаємо, що рекорд – 27 377 випадків (4 листопада).
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість захворювань виявили на Івано-Франківщині (1972), у Києві (1919), у Львівській (1886), Харківській (1506), Хмельницькій (1471) та Одеській (1319) областях.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 3073 особи.
За день зафіксували 141 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Частка позитивних тестів на ковід у динаміці
За весь час пандемії в Україні виявили 3 913 809 захворювань.
Померло 99 584 людини.
26.01.2022