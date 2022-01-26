В Україні виявили 24 тисячі випадків ковіду минулої доби.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 24 321 випадок коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії статистика добових захворювань лише вісім разів перевищувала 24-тисячний поріг. Нагадаємо, що рекорд – 27 377 випадків (4 листопада).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили на Івано-Франківщині (1972), у Києві (1919), у Львівській (1886),  Харківській (1506), Хмельницькій (1471) та Одеській (1319) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 3073 особи.

 

За день зафіксували 141 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні виявили 3 913 809 захворювань.

 

Померло 99 584 людини.

 

26.01.2022

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