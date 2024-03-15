Парламент Хорватії саморозпустився.

Позачергові вибори відбудуться наприкінці квітня – на початку травня.

Зоран Міланович

Депутати хорватського Сабору – однопалатного парламенту країни – ухвалили у четвер, 14 березня, рішення про достроковий саморозпуск. Про це повідомила хорватська газета Novi List з покликом на заяву спікера парламенту Ґордана Яндроковича (Gordan Jandroković).

«143 голосами "за" ми ухвалили рішення про розпуск хорватського парламенту», – повідомив Яндрокович, підбиваючи підсумки голосування.

Новий склад Сабору буде обрано під час виборів, які мають відбутися в будь-яку неділю з 14 квітня до 12 травня. Експерти називають найімовірнішою датою перше травня.

Остаточно дату виборів належить затвердити президентові Хорватії Зорану Мілановичу (Zoran Milanović). Передбачається, що всі процедури, пов’язані з формуванням нового законодавчого органу, мають завершитися до виборів до Європарламенту, які відбуватимуться з шостого до дев’ятого червня.

З ініціативою розпуску парламенту виступив хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленковіч (Andrej Plenković). Як вважають критики уряду, Пленковіч вирішив провести дочасні вибори, оскільки він побоюється, що пізніше його партія «Хорватська демократична співдружність» (ХДС) втратить популярність. Чергові вибори до парламенту Хорватії мали відбутися восени.

У цьому контексті варто згадати спірний закон, який Сабор ухвалив 14 березня. Він передбачає покарання для інформаторів, які передають журналістам дані зі судових розслідувань. Опозиція вважає, що цей закон має на меті прикрити корумпованих політиків, наближених до Пленковіча.

Попередні парламентські вибори у Хорватії проходили 5 липня 2020 року. Перемогу на них здобула партія ХДС, отримавши 66 місць. Опозиційний альянс лівиці «Перезавантаження» під егідою Соціал-демократичної партії отримав у Саборі 41 місце.