Чинного президента Хорватії Зорана Мілановіча переобрано на другу каденцію.

У першій каденції він прославився українофобськими заявами і виступав проти антиросійських санкцій.

У другому турі президентських виборів у Хорватії, які відбувся в неділю, 12 січня, переміг чинний голова держави 58-літній Зоран Мілановіч (Zoran Milanovic). Про це повідомив телеканал ORF з покликом на дані державної виборчої комісії. За Мілановіча проголосувало 74,5 відсотка хорватів, які взяли участь у виборах.

За конкурента чинного президента, колишнього міністра освіти Драґана Прімораца (Dragan Primorac), якого підтримує правляча «Хорватська демократична співдружність», віддали свої голоси лише 25,34% виборців. Таким чином експерти назвали результати виборів болісною поразкою політики хорватського уряду.

Електоральна фреквенція становила лише 44,16%. У першому турі, який відбувся 29 грудня 2024 року, Мілановіч набрав 49,12%, Драґан Пріморац – 19,38%. Тоді електоральна фреквенція становила 45,99%.

Зоран Мілановіч народився 1966 року, закінчив юридичний факультет Загребського університету та Вільний університет у Брюсселі. Наприкінці 1990-х він вступив до Соціал-демократичної партії і з 2007 до 2020 року був її головою. У 2011–2016 роках Мілановіч очолював уряд Хорватії. У січні 2020 року його було обрано президентом країни.

На посаді керівника держави Мілановіч відзначився українофобськими заявами. Так, у січні 2022 року він назвав Україну «найкорумпованішою у світі країною», а ескалацію, яка пізніше обернулася російським вторгненням, – подіями, що «відбуваються у передпокої Росії». Мілановіч виступав проти надання військової допомоги Києву з боку ЄУ та запровадження санкцій проти Москви.

Напередодні другого туру президентських виборів хорватські дослідники інформаційного простору в співпраці з Центром інформаційної стійкості (CIR), що базується в Лондоні, виявили ознаки прокремлівської кампанії дезінформації з використанням великої мережі ботів. «Було виявлено, що проросійські, антиєвропейські та антинатовські бот-мережі постійно вихваляють чинного президента Зорана Мілановіча і посилюють відповідний контент, одночасно поширюючи антиєвропейські та антинатовські меседжі», – йдеться у звіті CIR.