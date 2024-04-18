Парламентські вибори в Хорватії виграють правлячі консерватори.

Це означає, що хорватська підтримка України триватиме.

 

 

Правляча консервативна партія «Хорватський демократичний союз» (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ) на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковічем (Andrej Plenković) перемагає на дострокових парламентських виборах, які відбулися в череду, 17 квітня. Про це повідомило хорватське видання 24Sata. Проте HDZ не набирає достатньої кількості голосів, щоб самостійно сформувати більшість у новому складі парламенту Хорватії – Саборі, тож їй знову доведеться формувати багатопартійну коаліцію.

 

Як свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті виборчої комісії у четвер, 18 квітня, після підрахунку майже ста відсотків бюлетенів консерватори отримують 61 місце у 151-місному Саборі (фактично стільки ж, скільки вони мали й у попередньому складі).

 

Їх головний конкурент – лівоцентристська коаліція «Річки справедливості» (Rijeke pravde), де провідну роль відіграє найбільша опозиційна сила, Соціал-демократична партія на чолі з президентом Зораном Мілановічем (Zoran Milanović) – здобула 42 депутатські мандати.

 

 Права партія «Вітчизняний рух» (Domovinski pokret) отримала 14 місць, правоцентристська партія Most – 11 місць, а і ліво-зелена коаліція «Можемо» (Možemo) – 10 місць.

 

 

Андрей Пленковіч уже оголосив про перемогу своєї політичної сили. «HDZ втретє поспіль переконливо виграла парламентські вибори. Зранку ми розпочнемо роботу над формуванням нашого третього уряду», – заявив він, виступаючи перед своїми прихильниками.

 

Нагадаємо, що у березні парламент Хорватії ухвалив рішення про саморозпуск на тлі звинувачень керівної партії в корупції, які пролунали з боку опозиційних соціал-демократів. Чергові вибори до парламенту в Хорватії мали відбутися восени.

 

HDZ керував Хорватією протягом більшої частини періоду з часу проголошення нею незалежності від Югославії у 1991 році. Соціал-демократи зазвичай були головною опозиційною партією. Їхній чинний лідер – президент Хорватії Зоран Мілановіч з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово виступав з антиукраїнськими промовами. Після заяви Мілановіча про бажання взяти участь у парламентських виборах і поборотися за крісло прем’єра його політична сила почала стрімко нарощувати рейтинг. Існувала реальна небезпека перемоги коаліції «Ріки справедливості» на виборах. Це безсумнівно призвело б до зменшення, а то й відмови Хорватії від підтримки України.  

18.04.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Ремінісценції.UA»: виставаТанцТеатру «Життя»
Історично-музичний проєкт сучасними сценічними засобами розповідає глядачеві понад 300-літню історію нищення України російською імперією. Вистава із десяти історій про Війну, Страх, Репресії, Смерть, але водночас — про Віру, Життя, Надію, Боротьбу за Україну!
16.04.24 | | Штука
Amigo
Майкл Мишкало
Не знаю, як краще зробити так, щоб ми не звикли, не збайдужіли, щоб вони не стали статистикою. Але знаю, як не треба робити – ми це проходили за совітів
16.04.24 | | Дискурси
Без купола
Юрко ТИМЧУК
Синоптики і політологи пророкували спекотний квітень. Одні точно не помилилися, інші почекають – і виявиться, що і вони були мали рацію.
16.04.24 | | Україна
«Ой діброво – темний гаю!»
Андрій Содомора
Ця поезія – про тепло, про добро, про щастя, для якого народжується людина. Не в багатстві ж воно, людське щастя, не в дібрах-дóбрах, а в добродійстві
15.04.24 | | Дискурси
Караванська і Половинка: «Розмова птахів»
Дефіле зустрінеться з виставою «Розмова птахів», яку творитимуть театр «Слово і голос», Наталія Половинка; «Хорея Козацька», Тарас Компаніченко,Лабораторія степового розспіву «Євшан-зілля», народний співак Олексій Заєць і піаніст Сергій Кудринецький.
15.04.24 | | Штука
Мобілізація української культури
Костянтин Дорошенко
Що значить нині бути людиною у повноті цього права і явища і як відстояти майбутнє для такої людини? Ось питання, на яке шукає відповіді українське мистецтво часу війни. Воно гуманістичне, бо за спільною трагедією бачить світ конкретної людини.
14.04.24 | | Штука
Тиміш Хмельницький: втрата держави і геноцид
Олеся Ісаюк
"Все проти нас, земля і небо, могила викопана нам". Картина, яку описали українські белетристи навколо біографії сина Хмельницького, виразно натякає на постгеноцидний синдром
14.04.24 | | Україна
Судоми імперії
Віталій Портников
З точки зору сучасності війна Росії проти України виглядає суцільною дикістю. Але тільки не з точки зору збереження і відновлення імперії.
14.04.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.