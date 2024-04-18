Парламентські вибори в Хорватії виграють правлячі консерватори.

Це означає, що хорватська підтримка України триватиме.

Правляча консервативна партія «Хорватський демократичний союз» (Hrvatska demokratska zajednica – HDZ) на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковічем (Andrej Plenković) перемагає на дострокових парламентських виборах, які відбулися в череду, 17 квітня. Про це повідомило хорватське видання 24Sata. Проте HDZ не набирає достатньої кількості голосів, щоб самостійно сформувати більшість у новому складі парламенту Хорватії – Саборі, тож їй знову доведеться формувати багатопартійну коаліцію.

Як свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті виборчої комісії у четвер, 18 квітня, після підрахунку майже ста відсотків бюлетенів консерватори отримують 61 місце у 151-місному Саборі (фактично стільки ж, скільки вони мали й у попередньому складі).

Їх головний конкурент – лівоцентристська коаліція «Річки справедливості» (Rijeke pravde), де провідну роль відіграє найбільша опозиційна сила, Соціал-демократична партія на чолі з президентом Зораном Мілановічем (Zoran Milanović) – здобула 42 депутатські мандати.

Права партія «Вітчизняний рух» (Domovinski pokret) отримала 14 місць, правоцентристська партія Most – 11 місць, а і ліво-зелена коаліція «Можемо» (Možemo) – 10 місць.

Андрей Пленковіч уже оголосив про перемогу своєї політичної сили. «HDZ втретє поспіль переконливо виграла парламентські вибори. Зранку ми розпочнемо роботу над формуванням нашого третього уряду», – заявив він, виступаючи перед своїми прихильниками.

Нагадаємо, що у березні парламент Хорватії ухвалив рішення про саморозпуск на тлі звинувачень керівної партії в корупції, які пролунали з боку опозиційних соціал-демократів. Чергові вибори до парламенту в Хорватії мали відбутися восени.

HDZ керував Хорватією протягом більшої частини періоду з часу проголошення нею незалежності від Югославії у 1991 році. Соціал-демократи зазвичай були головною опозиційною партією. Їхній чинний лідер – президент Хорватії Зоран Мілановіч з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово виступав з антиукраїнськими промовами. Після заяви Мілановіча про бажання взяти участь у парламентських виборах і поборотися за крісло прем’єра його політична сила почала стрімко нарощувати рейтинг. Існувала реальна небезпека перемоги коаліції «Ріки справедливості» на виборах. Це безсумнівно призвело б до зменшення, а то й відмови Хорватії від підтримки України.