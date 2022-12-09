Хорватії дозволили вступити Шенґену.

Вступ Румунії та Болгарії заблокувала Австрія і Нідерланди.

З першого січня 2023 року до Хорватії можна буде в’їжджати за шенґенською візою. У четвер, восьмого грудня країни Шенґенської угоди підтримали долучення до неї Загреба. Про це повідомив телеканал ZDF. За вступ Хорватії проголосували всі 26 країн, які входять до шенґенської зони.

Єврокомісія також рекомендувала прийняти до шенґенської зони Болгарію та Румунію, проте їхнє приєднання до угоди підтримали не всі країни. Попри те, що Софія і Бухарест стали членами Європейської Унії раніше (2007 року) за Загреб (2013). Передовсім Австрія виступила проти вступу Болгарії, та Румунії, а, наприклад, Нідерланди були згодні на приєднання до Шенґенської угоди Румунії, але не Болгарії.

Міністр внутрішніх справ Австрії Ґергард Карнер (Gerhard Karner) обґрунтовував небажання Відня бачити Болгарію та Румунію у шенґенській зоні побоюванням нелеґальної міґрації, яка йде через ці країни. Своєю чергою, Нідерланди проголосували проти вступу Болгарії через «невирішені проблеми верховенства закону» та недоліки законодавства у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Болгарський міністр внутрішніх справ Іван Демерджієв заперечив твердження про те, що Болгарії є транзитною країною для міґрантів, які прямують до Центральної та Західної Європи. «Австрія не має чітких даних про те, звідки прибувають ці міґранти. Наша позиція та позиція Єврокомісії полягає в тому, що основна частина цих потоків йде зі Сербії, яка встановила сербський безвізовий режим», – заявив він.

А болгарський президент Румен Радев гнівно відповів Нідерландам: «Нещодавно загинули троє болгарських поліціянтів, які захищали зовнішній кордон ЄУ. Прем'єрміністр Нідерландів Марк Рютте неприйнятно припустив, що цей кордон можна перетнути за 50 євро. Замість того, щоб отримати європейську солідарність, Болгарія отримує цинізм».

Шенґенська зона функціонує з 1995 року, згідно зі Шенґенською угодою, підписаною роком раніше. Під час пандемії коронавірусу у країнах Шенґенської угоди було частково відновлено перевірки на кордонах. У 2022 році низка країн, що входять до шенґенської зони, заборонили в'їзд на свою територію громадян Росії та Білорусі, навіть тих, хто володіє шенґенськими туристичними візами.