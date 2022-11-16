Хорватія, Румунія та Болгарія незабаром зможуть долучитися до Шенґенської зони.

Із рекомендацією прийняти зазначені країни до Шенґену виступила Єврокомісія.

Єврокомісія закликала Раду ЄУ прийняти до Шенґенської угоди Болгарію, Румунію та Хорватію. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Єврокомісії у середу, 16 листопада. У ній наголошується, що країни ефективно виконали всі умови для долучення до безвізового простору.

«Протягом багатьох років ці держави робили значний внесок у нормальне функціонування Шенґенської зони... Хоча Болгарія, Румунія та Хорватія вже частково пов'язані шенґенськими правилами, внутрішній прикордонний контроль із країнами Шенґену все ще існує, і вони не користуються всіма перевагами членства. Тому вимогою щодо цих країн є визнання їх частиною Шенґенської зони», – йдеться в заяві.

Як вважають у Єврокомісії, розширення переліку країн – членів Шенґенської угоди зробить Європу безпечнішою за рахунок посиленого захисту спільних зовнішніх кордонів та ефективної співпраці правоохоронних органів. «За рахунок відсутності втрати часу на прикордонних пунктах полегшаться контакти між людьми, а Європа стане привабливішою як найбільша у світі територія без внутрішнього прикордонного контролю», – йдеться в заяві.

Восьмого грудня Рада юстиції та внутрішніх справ ЄУ проголосує за повну участь Болгарії, Румунії та Хорватії у Шенґенській угоді.