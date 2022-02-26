Україна закликає Міжнародний Червоний хрест вивезти тисячі трупів російських окупантів до Росії.

 

 

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу в Офісі президента звернулася до  Міжнародного Червоного хреста:

 

"Ми звертаємось до Міжнародного Червоного хреста.

Ми просимо, щоб Міжнародний Червоний хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба – і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації.

У Російській Федерації мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі". 

Червоний хрест зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. 

Ми ще раз звертаємось до росіян: зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі. Ще раз прошу.

Перемога буде за нами. Слава Україні!"

 

26.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
«Асортиментна кімната» евакуює твори мистецтва
Команда Івано-франківської галереї «Асортиментна кімната» запускає програму по евакуації та збереженню мистецьких робіт  –  насамперед з низових самоорганізованих просторів та майстерень художників та художниць, які змушені покидати свої міста.
26.02.22 | | Штука
Відшуковувати Галичину
Уляна Галич
Наука переживання найгірших часів – це те, з чим добре ознайомлений Прохасько, про що засвідчує його генетична пам'ять, його візії формування себе-як-концепції: «в дитинстві я був переконаний, що мені страшенно пощастило, бо я є українцем».
25.02.22 | | Штука
РОСІЯ ПОЧАЛА ВІЙНУ. Битва за Київ
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої ночі розвідка отримала дані, що Росія силкуватиметься взяти Київ. У центр столиці має прорватися спецзагін, щоб примусити політичне керівництво підписати вже готовий акт капітуляції. Українські сили підірвали мости на підході до міста. 
25.02.22 | >>>> | Україна
Торчинського у Львові знали всі
Юрій Луців, Галина Вільха
Він не просто співав, він повністю втілював себе в образ творив цей образ з безліччю відтінків. Вів свою партію абсолютно переконливо під кожним оглядом: і вокально, і акторськи-драматургічно, одночасно перебуваючи в органічному контакті з диригентом. З ним було легко, бо ми були одним цілим!
24.02.22 | | Штука
РОСІЯ ПОЧАЛА ВІЙНУ.
Сьогодні о 5:00 збройні сили РФ нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Артилерійські обстріли вздовж державного кордону
24.02.22 | | Україна
Вакцинація － і проти Covid-19, і проти простуди
Вакцинація посилює імунну відповідь проти поширених простуд, спровокованих коронавірусами.
23.02.22 | | Наука
Життя як драма:  візії  Євгена Лисика
Оксана Левицька
Драматизм творчої долі Лисика у його протистоянні ідеологічній боротьбі з формалізмом й абстракцією в мистецтві відчутний в роботах різних років так само, як і драматизм пошуку відповідей на екзистенційні питання.
23.02.22 | | Штука
Попіл мертвих імперій
Мартін Кімані
Заява постійного представника Республіки Кенія в Раді Безпеки ООН під час термінового засідання щодо ситуації в Україні.
23.02.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.