Україна закликає Міжнародний Червоний хрест вивезти тисячі трупів російських окупантів до Росії.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу в Офісі президента звернулася до Міжнародного Червоного хреста:

"Ми звертаємось до Міжнародного Червоного хреста.

Ми просимо, щоб Міжнародний Червоний хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба – і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації.

У Російській Федерації мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі".

Червоний хрест зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему.

Ми ще раз звертаємось до росіян: зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі. Ще раз прошу.

Перемога буде за нами. Слава Україні!"