Кулеба: Визнання Росією «Л/ДНР» означатиме вихід із «Мінських угод».

Україна повідомила міжнародним партнерам, що можливе визнання Росією окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід із "Мінських домовленостей".

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу у вівторок, передає УНІАН.

"Щодо можливого визнання російською Думою так званих "Л/ДНР" – хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання, Росія де-факто і де-юре вийде з "Мінських домовленостей" з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", – наголосив Кулеба.

У вівторок Ґосдума Росії проголосувала за звернення до президента РФ Владіміра Путіна з проханням визнати ієрархію "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Також Дмитро Кулеба не підтвердив інформації про повернення частини російських підрозділів, котрі брали участь у воєнних навчаннях неподалік кордону України, до постійних місць дислокації.

"З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило, знаєте, – не "почуємо, тоді повіримо", а "побачимо і тоді повіримо". Побачимо відведення – повіримо у деескалацію", – наголосив Кулеба.