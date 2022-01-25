Будівлю ВР намагалися штурмувати під час акції підприємців.

 

Представники руху із захисту прав фізичних осіб-підприємців "SaveФОП" у вівторок влаштували сутичку з правоохоронцями біля будівлі Верховної Ради в Києві.

 

 

Як повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна", учасники протесту намагалися прорватися до центрального входу до українського парламенту. Правоохоронці почали їх відтісняти. Відбулися сутички.

 

Біля будівлі парламенту у вівторок пообіді перебувало понад тисячу осіб.

 

Журналістів, які перебували в будівлі Верховної Ради, почали виводити через підземний перехід, який веде із будівлі під куполом до будівлі комітетів на вулиці Садовій.

 

Урядовий квартал узяли під посилену охорону. Мітингувальники заблокували частину вулиці Грушевського, що ближче до будівлі Верховної Ради.

 

Будівля парламенту по периметру оточена кількома шеренгами поліцейських.

 

25.01.2022

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