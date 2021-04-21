Протести під ОП: Активісту Ратушному скасували цілодобовий домашній арешт.

 

Лідеру громадського руху "Захистимо Протасів Яр" Роману Ратушному, підозрюваному у хуліганських діях під Офісом Президента 20 березня, скасували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

 

Про це повідомляє УНІАН.

 

 

Під час розгляду скарги у Київському апеляційному суді адвокат Ратушного Євгенія Закревська заявила, що її підзахисний під час акції був в іншому верхньому одязі, а не в тому, у якому його нібито упізнали двоє свідків. Крім того, додала вона, на фото, на якому Ратушного нібито упізнали свідки, чоловік з борідкою, в той час як її підзахисний не носить бороду вже досить довгий час.

 

З її слів, органи слідства сфальшували докази, залучивши фото Ратушного з іншої акції, яка відбувалась в інший час та в іншому місці.

 

Закревська нагадала, що Ратушний – громадський діяч, лідер руху "Захистимо Протасів яр", має постійне місце роботи, виступає позивачем та свідком у ряді судових процесів – як потерпілий у справах Майдану, і як позивач у справах про захист парку Протасів яр.

 

Крім того, додала адвокат, він нещодавно разом з іншими потерпілими у справах Майдану виграв судовий позов у Європейському суді з прав людини, де було констатовано порушення його прав на мирні зібрання під час Революції гідності. Закревська заявила, що всі ці факти доводять, що Ратушний має активну громадську позицію і відстоює її у судах.

 

Вона попросила суд скасувати рішення Печерського райсуду про обрання Ратушному запобіжного заходу.

 

Прокурор попросив суд залишити в силі рішення суду першої інстанції і не спростовував докази сторони захисту. Також до суду прийшли близько 10 осіб, які готові були взяти Ратушного на поруки.

 

Колегія суддів Київського апеляційного суду ухвалила рішення скасувати ухвалу Печерського райсуду Києва про обрання активісту запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вона також залишила без задоволення клопотання поручителів про взяття на поруки Ратушного.

 

Таким чином, стосовно Ратушного не діє жодний запобіжний захід.

 

21.04.2021

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