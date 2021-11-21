На Майдані відбулася хода з нагоди восьмої річниці Революції гідності.

 

З нагоди восьмої річниці початку Революції гідності на Майдані Незалежності відбулася пам'ятна хода, запалення лампадок і панахида за загиблими героями Небесної Сотні та українськими військовиками.

 

 

Про це повідомляє Hromadske.

 

Іще перед початком ходи на Майдані почали збиратися люди з українською символікою. Учасники акції розповідали, що прийшли вшанувати пам'ять людей, які загинули за Україну - зокрема пам'ять Небесної Сотні.

 

"Ці люди загинули не тому що їм не було чого втрачати - їм було що втрачати. Вони загинули за наше майбутнє, вони загинули заради того, щоб ми сьогодні могли вільно ходити своїм містом, вільно говорити українською і вважати себе вільними", - сказала одна з учасниць акції.

 

Ще одна учасниця ходи розповіла, що початок Революції гідності - це знакова подія для України, тому її потрібно відзначати кожного року.

 

Були й політичні знамена. Перед початком акції учасники "Руху опору капітуляції" вивісили банер із зображенням Президента Володимира Зеленського та очільника Офісу Президента Андрієм Єрмаком. На ньому був надпис "Брехня принижує - захистимо гідність". Як пояснили на сторінці руху, ідеться про скандал із "вагнерівцями".

 

Частина учасників акції намагалися потрапити на територію Офісу Президента. Між протестувальниками та правоохоронцями виникла штовханина.

 

Учасники акції кричали "Ганьба!". Натомість правоохоронці закликали "не порушувати публічний порядок та безпеку". Врешті поліціянти почали пропускати людей по одному, але з проходженням поверхневої перевірки на вході.

 

Протестувальники оголосили вимогу звільнити керівника Офісу президента Андрія Єрмака, інакше через 10 днів почнуть безстроковий протест із вимогою імпічменту Президента Володимира Зеленського.

 

21.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Електростимуляція для покращення функцій мозку
Окремі функції людського мозку, пов’язані із самоконтролем та розумовою гнучкістю, можна покращити за допомогою прицільної електричної стимуляції його ділянок.
20.11.21 | | Наука
Пояснення
Василь МАХНО
вірші  самі  не  напишуться       їх  просто  ніде  нема       -світлом  зимовим  накришаться       -мовчазністю  що  німа      
20.11.21 | | Дискурси
Норманді, дискредитоване Кремлем
Максим МУЛЯР
Кремль спровокував дипломатичний скандал, оприлюднивши конфіденційне листування зовнішньополітичних відомств Росії, Франції і Німеччини. Москва, очевидно, хотіла здобути з того геополітичні вигоди, а насправді підіграла Україні.
19.11.21 | | У світі
Мова та праця пов’язані
Тренування вправності у користуванні знаряддями праці сприяє розумінню граматики – й навпаки.
19.11.21 | | Наука
Витканий світ Оксани Риботицької
Наталія Філевич
Розповідь про мисткиню, яка обравши своїм фахом художній текстиль, стала однією із перших львівських майстринь, котрі знайшли новий підхід до гобелена, вивівши його у 80-х роках минулого століття на одне з провідних місць серед інших видів декоративного мистецтва.
19.11.21 | | Штука
Метареальність: варіант Томаса Вулфа
Роксана Харчук
Метареальність Томаса Вулфа наштовхує на думку, що людина є джерелом і власних перемог, і власних невдач. Поразок і втрат не уникнути, повернутися до минулого, змінити його неможливо, але ангели є серед нас. Вони дають надію.
18.11.21 | | Штука
Суспільний договір: чи існує таке в Україні?
Іванна Подольська
Популістичні гасла і обіцянки діють на українців, мов сопілка щуролова, і щораз приводять до влади уже звичний для нас тип політиків  
18.11.21 | | Україна
Коротка історія насильства
Ярослав Грицак
Це вам не статистика, яка слабо діє на уяву - вразливим людям краще не читати. Решті ж варто бодай для того, щоб мати поняття про звірства в Україні 1914–1945 років. 
17.11.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.