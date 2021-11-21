На Майдані відбулася хода з нагоди восьмої річниці Революції гідності.

З нагоди восьмої річниці початку Революції гідності на Майдані Незалежності відбулася пам'ятна хода, запалення лампадок і панахида за загиблими героями Небесної Сотні та українськими військовиками.

Про це повідомляє Hromadske.

Іще перед початком ходи на Майдані почали збиратися люди з українською символікою. Учасники акції розповідали, що прийшли вшанувати пам'ять людей, які загинули за Україну - зокрема пам'ять Небесної Сотні.

"Ці люди загинули не тому що їм не було чого втрачати - їм було що втрачати. Вони загинули за наше майбутнє, вони загинули заради того, щоб ми сьогодні могли вільно ходити своїм містом, вільно говорити українською і вважати себе вільними", - сказала одна з учасниць акції.

Ще одна учасниця ходи розповіла, що початок Революції гідності - це знакова подія для України, тому її потрібно відзначати кожного року.

Були й політичні знамена. Перед початком акції учасники "Руху опору капітуляції" вивісили банер із зображенням Президента Володимира Зеленського та очільника Офісу Президента Андрієм Єрмаком. На ньому був надпис "Брехня принижує - захистимо гідність". Як пояснили на сторінці руху, ідеться про скандал із "вагнерівцями".

Частина учасників акції намагалися потрапити на територію Офісу Президента. Між протестувальниками та правоохоронцями виникла штовханина.

Учасники акції кричали "Ганьба!". Натомість правоохоронці закликали "не порушувати публічний порядок та безпеку". Врешті поліціянти почали пропускати людей по одному, але з проходженням поверхневої перевірки на вході.

Протестувальники оголосили вимогу звільнити керівника Офісу президента Андрія Єрмака, інакше через 10 днів почнуть безстроковий протест із вимогою імпічменту Президента Володимира Зеленського.