У Франківську виділять 11 мільйонів гривень на виплати ФОПам.

 

В Івано-Франківську з міського бюджету виплатять по дві тисячі гривень матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям, робота яких була тимчасово зупинена внаслідок дії «червоної» зони карантину з 26 лютого до 10 квітня. Відповідне рішення ухвалили депутати сьогодні, 12 квітня, під час позачергового засідання сесії міської ради.

 

Фото https://gk-press.if.ua

 

«Виплатити соціальну підтримку застрахованим особам у вигляді одноразової матеріальної допомоги в сумі 2000 грн відповідно до переліку осіб, який сформований на виплату допомоги за рахунок коштів Державного бюджету та наданий центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, для здійснення виплати допомоги за рахунок коштів бюджету територіальної громади», – зазначено у проєкті рішення.

 

Орієнтовна кількість приватних підприємців, які змушені були зупинити діяльність через локдавн, у Івано-Франківську становитиме п’ять тисяч осіб. Кожному підприємцеві виплатять по 2000 гривень. Відтак загалом ідеться про виділення близько 11 мільйонів гривень із міського бюджету.

 

Також по 500 гривень матеріальної допомоги, згідно з рішенням сесії, зможуть отримати наймані працівники.

 

Зазначимо, у п’ятницю, 9 квітня, набув чинності закон про надання державної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження у «червоних» зонах.

 

Скріншот www.youtube.com/channel/Дія

 

Уряд визначив перелік сфер діяльності, представники яких можуть претендувати на цю державну допомогу. Переважно йдеться про сферу роздрібної торгівлі, громадського харчування, діяльність закладів культури і спорту. Отримати допомогу зможуть ті, хто платить єдиний соціальний внесок. Для її отримання потрібно зареєструватися через додаток або єдиний портал державних послуг «Дія».

 

12.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Ми часто ігноруємо блискучі розв'язки
Діана Квон
Люди схильні не помічати геніально простих рішень багатьох проблем. Ось що це за розв'язки.
12.04.21 | | Наука
Скрайня втома
Марта Кузій-Андрущак
Онлайн передбачав, що буде можливість достукатись до великої аудиторії – практично цілої 38-мільйонної України. Кількість переглядів нових музичних вистав вражає: кожна має усього від 2 до 8 тисяч глядачів…
12.04.21 | | Штука
Ольстер знову у вогні
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
У Північній Ірландії ось уже другий тиждень не вщухають безлади. Знаменита Угода Страсної п'ятниці, яка примирила католиків і протестантів у Ольстері, опинилася під загрозою.
11.04.21 | | У світі
Листи Чудових Людей
Іван Банах
Перша частина – soundcheck – «Хронік Квіткової революції», п'яти років гіпповського руху (1964 — 1969)
11.04.21 | | Минуле
#БОЙКИ
Наталя Кляшторна
«На них впаде кара небесна». «Продалися полякам, а українцями вже не хочуть бути». «Дурні не знають, що риють собі могилу».  Що ви ще завтра про них напишете? Чи, може, ми чогось не знаємо? Тоді назвіть по прізвищах, а не демонізуйте усіх бойків у Польщі.
10.04.21 | | Галичина
Датчики холоду на зубах
Нові дані вселяють надію на ефективну терапію проти надчутливості зубів.
10.04.21 | | Наука
Людина у зморшках часу
Олексій Паляничка
Акторки на час перформансу прийняли роль провідників у розгалуженій системі світів: об’єктивної історії Львова та суб’єктивних історій учасників дійства. Маршрути та річки Львова (та й України загалом) наклалися на ментальні мапи глядачів – їхні страхи, мрії.
09.04.21 | | Штука
Весняне загострення
Дмитро Єльніков
Людина – це шлях. Шлях настільки довгий, що иншим разом здається безкінечним. І було прикро, що вже розуміючи красу, нам усе ще потрібно нею володіти…
09.04.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.