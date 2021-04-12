У Франківську виділять 11 мільйонів гривень на виплати ФОПам.

В Івано-Франківську з міського бюджету виплатять по дві тисячі гривень матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям, робота яких була тимчасово зупинена внаслідок дії «червоної» зони карантину з 26 лютого до 10 квітня. Відповідне рішення ухвалили депутати сьогодні, 12 квітня, під час позачергового засідання сесії міської ради.

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«Виплатити соціальну підтримку застрахованим особам у вигляді одноразової матеріальної допомоги в сумі 2000 грн відповідно до переліку осіб, який сформований на виплату допомоги за рахунок коштів Державного бюджету та наданий центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, для здійснення виплати допомоги за рахунок коштів бюджету територіальної громади», – зазначено у проєкті рішення.

Орієнтовна кількість приватних підприємців, які змушені були зупинити діяльність через локдавн, у Івано-Франківську становитиме п’ять тисяч осіб. Кожному підприємцеві виплатять по 2000 гривень. Відтак загалом ідеться про виділення близько 11 мільйонів гривень із міського бюджету.

Також по 500 гривень матеріальної допомоги, згідно з рішенням сесії, зможуть отримати наймані працівники.

Зазначимо, у п’ятницю, 9 квітня, набув чинності закон про надання державної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження у «червоних» зонах.

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Уряд визначив перелік сфер діяльності, представники яких можуть претендувати на цю державну допомогу. Переважно йдеться про сферу роздрібної торгівлі, громадського харчування, діяльність закладів культури і спорту. Отримати допомогу зможуть ті, хто платить єдиний соціальний внесок. Для її отримання потрібно зареєструватися через додаток або єдиний портал державних послуг «Дія».