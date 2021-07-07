Восени у Тернополі відкриється центр Дія.Бізнес.

Восени у Тернополі у запрацює Центр підтримки підприємців «Дія.Бізнес». Він функціонуватиме у бізнес-центрі К15, що на вул. 15 Квітня, повідомив пресофіс міністерства.

Проєкт має на меті інформаційну та практичну допомогу для представників мікро-, малого та середнього бізнесу. Для цього міністерство підписало меморандум із компанією «Вібіон», оператором бізнес-центру К15.

Як зазначила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, цьогоріч понад 50 громад виявили бажання створити центри підтримки підприємництва, а «Дія.Бізнес» у Тернополі сформує ком’юніті креативних людей малого та середнього бізнесу, які зараз є драйверами інновацій.

«На Тернопільщині багато людей займається малим і середнім бізнесом. На етапі відкриття власної справи і в процесі роботи у них виникає чимало питань. Більшість із них підлягають вирішенню, головне – вчасно отримати необхідну інформацію. У цьому підприємцям сприятимуть центри "Дія.Бізнес", надаючи консультативні послуги. Зареєструвати бізнес, перейти на спрощену систему оподаткування, отримати консультації та пройти навчання, знайти інвесторів та презентувати власний продукт – усі ці можливості будуть представлені на майданчиках "Дія.Бізнес"», – прокоментував голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш.

За інформацією заступника голови ТОДА Михайла Гапули, у центрі «Дія.Бізнес» підприємці зможуть отримувати безкоштовні консультації, відвідувати бізнес-події та навчатися, знайти партнерів, дізнатися про актуальні можливості розвитку та фінансові програми для бізнесу.

Загалом упродовж 2021 року Мінцифра планує відкрити до 15 центрів «Дія.Бізнес» у великих містах України. На черзі, крім Тернополя, – Ужгород, Буча, Кременчук, Кривий Ріг, Полтава. Також ведться перемовини щодо відкриття «Дія.Бізнес» у Львові, Запоріжжі та інших містах.

Фото facebook.com/oda.te.gov.ua, business.diia.gov.ua