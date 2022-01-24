Папа Франциск проголосив День молитви за мир через ситуацію навколо України.

Папа Римський Франциск закликав молитися за те, щоб кожна політична дія служила загальнолюдському братерству, і запропонував, щоб наступна середа, 26 січня 2022 року, була Днем молитви за мир.

Такий заклик Папа виголосив у неділю, 23 січня, після проказування молитви "Ангел Господній", повідомляє департамент інформації УГКЦ.

"З тривогою стежу за зростанням напруження, яке загрожує завдати нового удару по мирові в Україні та підважує безпеку на всьому Європейському континенті, що має ще ширші наслідки. Звертаюся із палким закликом до всіх людей доброї волі підносити молитви до всемогутнього Бога, щоб кожна політична дія та ініціатива більше служила загальнолюдському братерству, а не частковим інтересам. Той, хто прагне досягти своєї мети, завдаючи шкоди іншим, зневажає власне покликання людини, бо всі ми створені братами і сестрами. Тому, занепокоєний теперішнім напруженням, пропоную, щоб наступна середа, 26 січня, була Днем молитви за мир", – сказав понтифік.