У перший день конклаву кардинали не змогли обрали нового Папу Римського.

З комина Сикстинської каплиці йшов чорний дим.

 

 

У середу, сьомого травня, з комина Сикстинської каплиці здіймався чорний дим. Це означає,  що перший день конклаву не приніс позитивних результатів – 133 кардинали, які беруть у ньому участь, не змогли обрати нового Папу Римського. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. Тільки білий дим з комина означає, що Папу обрано.

 

Конклав розпочався о 16:30 (за центральноєвропейським часом) урочистим входженням кардиналів-виборців до Сікстинської каплиці. Вони мають обрати 267-го Папу Римського в історії Католицької церкви. На площі Святого Петра зібралися тисячі вірян, які очікують на рішення конклаву.

 

У середу відбулося лише одне голосування, хоча загалом допускається проводити до чотирьох голосувань денно. Для обрання Папи Римського необхідні дві третини голосів, тобто 89 зі 133.

 

Наступне засідання конклаву розпочнеться у четвер, восьмого травня, далі – у п’ятницю, дев’ятого травня. Якщо вони не дадуть результатів, то субота, 10 травня, стане днем ​​зустрічей та роздумів для кардиналів-виборців.
 

Якщо після 34 голосувань главу Католицької церкви не вдасться обрати, то буде проведено так званий балотаж, тобто вибір між двома кандидатами, які отримали найбільше голосів.

 

Протягом історії Церкви конклави тривали від кількох днів до кількох місяців – залежно від ступеня розбіжностей щодо кандидатів на Святий Престол. Останніми роками процес займає менше часу – два попередні конклави у 2005 та 2013 роках тривали лише два дні.

 

Нинішній конклав – найбільший в історії. Колегія кардиналів налічує 252 особи, проте голосувати можуть лише кардинали, молодші за 80 років. Усього таких кардиналів 135, але двоє не змогли взяти участі в голосуванні через хворобу.

 

07.05.2025

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