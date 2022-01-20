Центробанк Росії домагається заборони криптовалюти.

Раніше з такою ж вимогою виступила Федеральна служба безпеки РФ, щоб унеможливити пожертви «небажаним» організаціям.

Федеральна служба безпеки Росії переконала главу російського Центрального банку Ельвіру Набіулліну підтримати повну заборону на операції з криптовалютами в Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на два поінформовані джерела. «Криптовалюти мають ознаки пірамідної схеми, вони підривають суверенітет монетарної політики, створюючи загрозу для фінансової системи Росії», – зазначила Набіулліна.

Співрозмовники аґенції стверджують, що ФСБ наполягає на повній забороні криптовалют у Росії, щоб унеможливити прийняття пожертв небажаними російськими громадськими організаціями та засобами масової інфоромації, які були включені до реєстру так званих іноземних аґентів.

За даними Bloomberg, загальний обсяг криптовалютних активів, якими володіють росіяни, оцінюється в 92 мільярди доларів. Вони зберігаються приблизно у 17 мільйонах криптогаманців у Росії. Також аґенція зазначає, що фінансування опозиції та ЗМІ становить мізерну частку загального обсягу криптоактивів, що належать російським громадянам.

Зрештою, як нагадало інформаційне агентство РБК, ще в грудні 2021 року Ельвіра Набіулліна виступила проти використання російської фінансової інфраструктури для операцій із криптовалютами. «Криптовалюти несуть великі ризики для роздрібних інвесторів через високу волатильність і використання в незаконній діяльності, тому ми не можемо вітати вкладення в такі активи», – заявила тоді вона.

19 січня стало відомо, що Центральний Банк Росії почав вивчати операції російських банків, пов'язані із криптообмінниками. Наразі РФ є третьої країною за обсягами з майнінгу криптовалют.