Івано-Франківщина першою наблизилася до «червоної» зони карантину.

 

Міністерство охорони здоров’я звернулося до Держкомісії ТЕБ та НС про розгляд питання щодо встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області. Про це сьогодні, 20 січня, заявив міністр Віктор Ляшко, повідомив «Укрінформ».

 

 

За його словами, добові дані про кількість підтверджених випадків інфікування Covid-19 свідчать, – «в Україні розпочався спалах, епіцентр спалаху – Західна Україна».

 

Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області, де за попередню добу виявили 2777 нових випадків інфікування. До того ж в області вже зафіксовані критичний рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.

 

«Область уже перевищує три індикаторні показники, визначені в постанові про адаптивний карантин», – сказав міністр на брифінгу.

 

Віктор Ляшко пояснив, що встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки передбачає роботу закладів громадського харчування тільки для вакцинованих або з результатами тесту, що зроблений за 72 години.

 

Такі ж вимоги встановлюються і до роботи торгово-розважальних центрів, готелів, кінотеатрів та інших закладів культури, спортзалів, суб’єктів, що проводять торговельне і побутове обслуговування, у тому числі ринків, планові заходи з госпіталізації.

 

 

«Прошу не ставитись легковажно до протиепідемічних обмежень. Адже цього разу хвиля захворюваності буде відрізнятися від попередніх. У першу чергу, за кількістю виявлених випадків», – сказав міністр.

 

Негативну динаміку поширення захворювання на Сovid-19 показують також Чернівецька, Львівська і Тернопільська області.

 

Відповідно до показників для визначення регіонів зі значним поширенням Сovid-19, визначених МОЗ України, Львівська область віднесена до «помаранчевого» рівня епідеміологічної небезпеки, повідомила пресслужба Львівської ОДА.

 

 

У «помаранчевій» зоні діють обмеження такі ж, як у «жовтій», але з деякими змінами:

 

– заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше 50% від загальної кількості місць;

 

– у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%;

 

– виділяється 4 м2 людину під час усіх масових заходів;

 

– 10 м2 на людину виділяється у спортзалах.

 

Станом на сьогодні у Львівській області фіксують одразу два штами COVID-19 – «Дельта» та «Омікрон». Кількість випадків захворюваності серед дорослого населення зросла майже у всіх районах, а найбільше – у Львівському. Не менш важливо,, що показних захворюваності серед дітей зріс удвічі, повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактичних хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко.

 

За словами директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса, нова хвиля поширення коронавірусу небезпечна тим, що спричинила збільшення кількості захворювань саме серед дітей – показник зріс від 5% до 10%.

 

«Досвід попередніх хвиль показав, що при циркуляції на території області штаму "Дельта" рівень захворюваності на ковід саме серед дітей був нижчим. Тож можна говорити про високу небезпеку зараження "Омікроном"», – додав він.

 

З огляду на високий показник захворюваності, допомогу дітям із Covid-19 розпочала лікарня «Першого територіального медичного об'єднання Львова» на вул. П. Орлика.

 

Фото dw.com, liga.net, loda.gov.ua

20.01.2022

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