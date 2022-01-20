На сервери Червоного Хреста вчинено кібератаку.

Гакери могли отримати доступ до баз із конфіденційними даними понад пів мільйона осіб.

 

                                Роберт Мардіні

 

Гакери атакували сервери Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Про це повідомив інформаційний портал Swissinfo.ch з покликом на заяву генерального директора МКЧХ Роберта Мардіні (Robert Mardini). Згідно з нею, гакери могли отримати доступ до баз з особистими конфіденційними даними приблизно 515 тисяч осіб, включно з тими, хто розлучений зі сім'ями через конфлікти, міґрацію та стихійні лиха. А також дані ув'язнених, зниклих безвісти та їхніх родичів. 

 

«Ми всі приголомшені та спантеличені тим, що ця гуманітарна інформація стала об'єктом атаки і може бути скомпрометована», – зазначив Мардіні.

 

Кібератаку на комп'ютерні сервери МКЧХ було виявлено цього тижня, інформація про неї надійшла щонайменше від 60 національних товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця по всьому світу.

 

За словами Мардіні, кібератака була спрямована ​​на суміжну компанію у Швейцарії, з якою МКЧХ уклав контракт на зберігання даних. Жодних ознак витоку чи публічного поширення скомпрометованої інформації поки що немає, як і даних про гакерів, які вчинили кібератаку.

 

Речниця МКЧХ Крістал Веллс (Crystal Wells), коментуючи інцидент, зазначила – комітет не може впевнено стверджувати, що дані були вкрадені. «Ми вважаємо, що це цілком ймовірно. Ми знаємо, що вони (гакери, – Z) були всередині нашої системи і мали доступ до наших даних», – зазначила вона.

 

Мардіні звернувся зі закликом до зловмисників «вчинити правильно». «Не передавайте, не продавайте, не розповсюджуйте чи іншим чином не використовуйте ці дані», – попросив гендиректор гуманітарної організації.

20.01.2022

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