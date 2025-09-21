Брюссельський аеропорт залишається паралізованим після кібератаки.

Напередодні гакерської атаки зазнали летовища Берліна, Брюсселя та Лондона, це спричинило хаос в аеропортах.

У неділю, 21 вересня, міжнародний аеропорт Брюсселя залишається паралізованим через кібератаку напередодні. Електронні системи реєстрації та посадки не працюють з п'ятниці 19 вересня. Наразі скасовано 44 рейси. Про це повідомив бельгійський телеканал VRT.

Оскільки електронні системи не працюють, персонал летовища змушений виконувати всі процедури вручну. Це займає більше часу. Деякі рейси були скасовані ще в суботу, 20 вересня, а інші були затримані на кілька годин. Аеропорт був переповнений.

Речниця аеропорту Іхсане Чіуа Лехлі (Ihsane Chioua Lekhli) повідомила, що пасажири повинні уточнити у своїх авіакомпаніях перед прибуттям до аеропорту, щоб переконатися, що їхні рейси будуть виконані, оскільки половина з них була скасована. «Це прикро, але необхідно, щоб уникнути складних ситуацій», – сказала вона.

Кібератака з використанням програми-вимагача розпочалася у п'ятницю ввечері, 19 вересня, вона була спрямована на Collins Aerospace – велику американську авіаційну компанію. Їхнє програмне забезпечення Muse – це система обробки пасажирських перевезень, яка, як повідомляється, працює у понад 100 аеропортах по всьому світу.

Атака спричинила хаос на летовищах Берліна, Брюсселя та Лондона. Не працювали системи реєстрації та роботи з пасажирами, реєстрація та посадка пасажирів здійснювалася тільки вручну. Це призвело до багатогодинних очікувань, затримки та скасування рейсів.

Аеропортам довелося звернутися до авіакомпаній з проханням скасувати половину всіх рейсів. Це було зроблено, щоб уникнути надмірно довгих черг та скасування рейсів в останню хвилину. Пасажирам рекомендували перевіряти статус свого рейсу перед приїздом до аеропорту та вирушати туди лише у разі підтвердження рейсу.