У Росії перестали працювати дзвінки через WhatsApp і Telegram.

Блокувати дзвінки нібито вимагали російські силовики.

 

 

Користувачі WhatsApp і Telegram у Росії поскаржилися на збої в роботі месенджерів. Про це повідомила газета «Коммерсантъ» з покликом на дані сервісу Downdetector. Число скарг стрімко зросло за останню добу. Більшість із них пов'язані з проблемами з'єднання під час голосових і відеодзвінків.

 

Раніше стало відомо, що «велика четвірка» найбільших операторів зв'язку в Росії (МТС, «Мегафон», «Билайн» і Tele2) попросила заблокувати дзвінки у закордонних месенджерах. За даними російських ЗМІ, оператори виступили з цією ініціативою наприкінці травня на стратегічній сесії щодо розвитку галузі зв'язку. Вони аргументували свою пропозицію зокрема тим, що це запобігатиме евентуальному блокуванню месенджерів, «бо будуть зняті основні претензії силовиків».

 

Ще один аргумент полягав у тому, що блокування дзвінків дозволить розв'язати проблему кібершахрайства. Джерело видання Forbes в одному з великих банків стверджує, що фінансові організації підтримують ініціативу мобільних операторів щодо блокування дзвінків з невідомих номерів у месенджерах.

 

За словами джерела газети «Коммерсантъ» на телеком-ринку, збої в месенджерах «можуть бути пов'язані з вибірковими блокуваннями дзвінків у Telegram та WhatsApp, тестування яких розпочалися ще 1 серпня».

 

Про те, що російська влада обговорює блокування голосових викликів у месенджерах через перетікання шахрайського трафіку в них, російські ЗМІ писали ще в грудні минулого року. Тоді джерела повідомляли, що розглядається два сценарії: блокування голосового трафіку тільки з-за кордону і повна заборона на голосові дзвінки в месенджерах.

 

11.08.2025

