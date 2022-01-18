Арестович звільнився з Офісу Президента і ТКГ.

Олексій Арестович пішов із посади позаштатного радника голови Офісу Президента та спікера делегації України у Тристоронній контактній групі.

Про це він заявив у коментарі "4 каналу", котрий нещодавно перейшов під контроль представників "Слуги народу".

Арестович ствердив, що він звільнився за власним бажанням – через "особисті причини". І на наступній зустрічі ТКГ його вже не буде.

Минулого тижня Олексій Арестович дав інтерв'ю українському політтехнологу, аналітику Юрію Романенку, в котрому заявив про незгоду з політикою укрїанської влади.

"То ж найгірше, що можна було з нами зробити – забюрократитися. Ми мали бути веселим, драйвовим хлопацтвом, котре за народ, мстить олігархам, реформує країну і здійснить стрибок для наступного стрибка. Де то все?" – понарікав Арестович.

Олексій Арестович став радником керівника Офісу Президента "з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони", спікером делегації України в ТКГ у грудні 2020 року.