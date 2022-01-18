У Львові не проводитимуть загальноміське водосвяття.

Через збільшення динаміки захворюваності на Covid-19, цього року у Львові не буде традиційного освячення води. Отці проведуть чин освячення з самого ранку завтра, 19 січня, щоб уникнути скупчення людей. Відтак, упродовж дня охочі зможуть прийти на площу Ринок і набрати свяченої води з резервуара, повідомила пресслужба Львівської міськради.

«Ми є свідками того, що нове цунамі цієї пандемічної вірусної інфекції охоплює дедалі більше Україну і, зокрема, наше місто Львів. Але ми розуміємо, що все ж таки, свято Богоявлення відбудеться, Богослужіння звершуватимуть у храмах. Розумію, що буде потреба у багатьох з нас набрати освяченої йорданської води. Думаю, що це можна буде зробити – храми є відкриті протягом цілого дня. Також буде освячено воду біля нашої міської ради. Таким чином, можна спокійно собі прийти і, зберігаючи соціальну дистанцію, дотримуючись усіх вимог, набрати собі води», - розповів капелан Львівської міськради, о. Павло Дроздяк.

Цьогоріч Чин водосвяття очолить єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян.

Відтак, вже із 11:00 і упродовж дня, всі охочі зможуть набрати необхідну кількість освяченої води.

«Як і щорічно, на площі Ринок буде встановлено резервуар для води, об’ємом 1500 літрів. Такого об’єму вистачить для усіх охочих. За технічним станом резервуару стежать наші працівники – його дезінфікують та ретельно промивають. Артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачатимуть на площу Ринок автоцистерною Галицького ШРП. Резервуар буде встановлено ввечері 18 січня, а вранці його наповнять водою», - повідомив заступник директора ЛМКП «Львіводоканал» Юрій Свізінський.

Зазначимо, Львівщина продовжує лідирувати щодо кількості добових заражень Covid-19. За минулу добу, 17 січня, в області підтвердили 870 нових випадків.

Фото city-adm.lviv.ua, 032.ua