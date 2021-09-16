Двоє туристів загинули в Карпатах внаслідок вибуху. Вірогідно, розірвався снаряд зі світової війни.

Пізно ввечері у середу на полонині Під Берди у Закрапатській області, недалеко від прикарпатського села Вороненка, двоє туристів загинули внаслідок вибуху. Трагедія трапилася біля вогнища. Згідно з попереднім висновком поліції, причиною трагедії стала детонація старого снаряду.

ДСНС інформує, що повідомлення до рятувальників надійшло о 21:20. Група з 12 осіб зупинилася на нічліг, розвела багаття, пролунав вибух.

О 23:50 до місця події прибули медики на квадроциклі та розпочали надавати медичну допомогу постраждалим. Вони констатували смерть двох туристів (1982 та 1995 роки народження). Семеро осіб зазнали важких травм, при тім троє перебувало у критичному стані. Згодом до постраждалих прибули рятувальники з фельдшером.

У поході було двоє дітей 2016 і 2018 років народження. Вони неушкоджені. Їх евакуювали із полонини одними з останніх, о 04:00, і біля підніжжя передали родичам.

В рятувальній операції брало участь 14 одиниць техніки та 48 рятувальників із Франківського і Закарпатського управлінь ДСНС.

Згідно з інформацією Національної поліції України, біля вогнища вибухнув снаряд або з Першої, або з Другої світової війни. "На місці події виявлено вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни", – прокоментували правоохоронці. Водночас, вони зазначили, що на території, де відпочивали туристи, проходила Лінія Арпада (будувалася у роки WWII).

Нацполіція уточнює: група прибула на полонину автомобілем. "На місці відпочинку туристи розмістили намети та почали розводити багаття. Невдовзі на тому місці, де відпочиваючі розвели вогнище, пролунав вибух, внаслідок якого двоє осіб, які сиділи біля вогню, загинули на місці події. Ще п’ятьох госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню важкості та контузіями", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ТСН, туристична група була з Коломийщини. Учасники походу мали досвід мандрівок горами.

Перш ніж пролунав вибух, мандрівники майже п'ять годин підтримували багаття. Потім почали збирати у лісі дрова, хмиз та підкидати у вогонь – тоді і пролунав вибух.

Один із потерпілих розповів рятувальникам, що вибухова хвиля була дуже сильною, їх аж порозкидало, а дехто знепритомнів. Рятувальники від місцевих дізналися, що раніше на цій полонині вже знаходили гранати і осколки бойових снарядів.

Діти на момент трагедії спали в наметах.

У потерпілих вибухові травми – опіки, колото-різані рани.