Україна попросила в НАТО 150 кілометрів пожежних рукавів на випадок надзвичайної ситуації.

Україна звернулася до Північноатлантичного альянсу по допомогу на випадок надзвичайних ситуацій, котрі можуть заторкнути мирне населення.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного ґатунку, котрі можуть зачепити мирне населення. Згідно з передбаченими процедурами, 15 лютого 2022 року EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха, – Z) отримав запит про міжнародну допомогу від України", – йдеться у повідомленні.

НАТО опублікувало й зміст самого запиту, котрий надійшов із України.

ДСНС просить: 10 автокранів вантажопідйомністю понад 35 т, 10 гусеничних бульдозерів, 10 пневматичних екскаваторів, 10 тягачів із тралом, 10 повнопривідних вантажівок вантажопідйомністю щонайменше 20 т, 70 чотирипривідних пікапів на 4-5 осіб, 30 позашхляховиків на 6-7 осіб, 6 машин механічного розмінування з дистанційним керуванням, 31 спецмашину радіаційної та хімічної розвідки, 11 пересувних лабораторій, 32 дезактиваційні машини.

Рятувальники також потребують 5 контейнерних водолазних комплексів, 5 аварійних водолазних станцій важкого типу на базі вантажних автомобілів, 15 полегшених водолазних станцій, 760 надувних моторних човнів, 250 одиниць засобів пошуку вибухонебезпечних предметів (для глибини 0,6 м, 3 м і 6 м).

У запиті є прохання про 400 компресорів із тиском 300 бар, 30 мотопомп для пожежогасіння (продуктивністю не менше 2000 л/хв), 30 тепловізорів для пожежників, 50 дизельних електрогенераторів із кабельною мережею.

ДСНС просить 10 кілометрів пожежних рукавів Ø32 мм, 70 кілометрів – Ø51 мм, 70 кілометрів – Ø77 мм.

У запиті також згадуються пересувні засоби непрямого нагріву для обігріву приміщень на рідкому паливі, мотопомпи, фільтрувальні станції, польові табори, автоцистерни, костюми вибухозахищені, апарати дихальні, спецвзуття, шоломи, рукавички, устаткування для радіозв'язку.

Українським службам потрібні 54 тисячі протигазів і 70 тисяч костюмів хімзахисту. А також – 5 тисяч упаковок знеболювальних препаратів, 5 тисяч упаковок протизапальних ліків, 5 тисяч упаковок антибіотиків, 50 тисяч марлевих пов'язок, 20 тисяч кровоспинних джгутів тощо.