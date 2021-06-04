У високогір’ї Карпат відновлюють маркування туристичних маршрутів.

У високогір’ї Карпатах з настанням сприятливих погодних умов почали відновлювати маркування пішохідних маршрутів. Про це повідомив гірський рятувальник Василь Фіцак у дописі на своїй facebook-сторінці.

Цього року рятувальники запланували відновити червоний маршрут г. Молода – г. Ґрофа – г. Попадя – Коретвина – Довга-Поляна. Осмолода – г. Молода. Також поновлюватимуть маркування та розчищатимуть маршрути в околицях сіл Дземброня та Бистрець.

«До уваги візьмемо і критичні ділянки на інших маршрутах, які необхідно буде відновити», – зазначив Василь Фіцак.

За його інформацією, минулого року було відновлено 79 км шляхів в Ґорґанах та інших районах.

Фото facebook.com/vasyl.fitsak