У львівському «Охматдиті» – рекорд госпіталізацій дітей із коронавірусом.

На Львівщині зафіксували рекорд серед дітей, хворих на коронавірусну інфекцію. 66 дітей госпіталізовані у Львівську обласну клінічну лікарню «Охматдит». Про це сьогодні, 17 січня, повідомила пресслужба медзакладу.

За інформацією медиків, найменшій госпіталізованій дитині усього 24 дні, найстаршій – 17 років.

«Стан пацієнтів – середньої тяжкості, ніхто не потребує підключення до ШВЛ», – зазначено у повідомленні.

Медики закликають батьків не панікувати, але водночас посилити заходи протиепідемічної безпеки та у разі потреби не гаяти час на звернення до сімейного лікаря.

«Ми справляємось, COVID-зону розширили, персонал готовий, – зазначено у повідомленні. – Від вас, дорослі, зараз багато залежить, тому зберігаємо спокій, дотримуємося правил безпеки, вдягаємо малечі маску у людних місцях і в будь-якій незрозумілій ситуації телефонуємо сімейному лікарю!».

Як відомо, сьогодні на Львівщині зафіксували найбільшу кількість добових випадків захворюваності на Covid-19 в Україні – 854.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року кількість ліжок для госпіталізації дітей із Covid-19 у львівській лікарні «Охматдит» збільшили до 120. Попередній рекорд госпіталізацій дітей із Covid-19 на Львівщині теж припав на жовтень – тоді в «Охматдиті» лікували 47 дітей.

Фото facebook.com/OHMATDYTLVIV, ukrinform.ua