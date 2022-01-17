Нова хвиля ковіду продовжує зростати рекордно стрімким темпом.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5072 нові випадки коронавірусної хвороби. Третина всіх захворювань – 1660 – припадає на три галицькі області.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Львівській (854) та Харківській (647) областях, у Києві (510) та на Івано-Франківщині (492).

 

Динаміка поширення COVID-19, якщо порівнювати зміну кількості захворювань тиждень до тижня (у разах), перевищила попередні рекорди і продовжує стрімко зростати. Станом на цей понеділок коефіцієнт R0 становить 1,96. До теперішньої хвилі пандемії рекордним значенням було 1,68 (за підсумками 19 вересня).

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1213 осіб.

 

Учора зафіксували 78 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 759 530 осіб.

 

Померла 98 361 людина.

 

17.01.2022

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