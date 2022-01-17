У Львові підприємицю підозрюють у заволодінні 1,3 мільйона гривень з бюджету.



У Львові 68-річній директорці підприємства оголосили підозру у завищенні вартості ремонту вулиці на понад 1,35 мільйона гривень. Про це сьогодні, 17 січня, повідомили у Прокуратурі Львівської області.

Правоохоронці виявили, що директорка одного з львівських шляхових ремонтно-будівельних управлінь у липні 2021 року підробила акти приймання будівельних робіт щодо вартості реконструкції тротуару на одній з вулиць міста на 1 мільйон 355 тисяч 790 гривень.

Їй інкримінують службове підроблення, що спричинило важкі наслідки, за ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ч.5 ст.191 ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – ув’язнення на сім-дванадцять років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Невдовзі підозрюваній оберуть запобіжний захід, вирішується також питання про її відсторонення від займаної посади. Досудове розслідування у справі триває.

Як відомо, влітку минулого року у Львові завершували капітальну реконструкцію вулиці Миколайчука з мережами, тротуарами, що тривала два роки.

Фото city-adm.lviv.ua